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路堤步道健行　台東縣長邀200里民歡喜鬥陣行

▲台東縣長饒慶鈴邀逾200位周邊里民河堤步道健行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴邀逾200位周邊里民河堤步道健行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近期完成太平溪左岸馬偕路堤步道工程，12日特別舉行健行活動，邀請周邊里民參加，台東縣長饒慶鈴表示，去年仁義南路通車，上個月縣府也完成馬偕路堤改善工程，除了居民通勤上學的交通環境更便利，這次走的小環線步道系統也讓大豐地區、東海運動公園周邊民眾有更完善的運動及健走空間，歡迎鄉親多多健走讓身心更健康。

健走於上午7點展開，由台東水資中心旁道路口進入步道，饒慶鈴與議員陳銘風、市長張國洲、新興里長詹益森、東海里長陳嬰等以及近200位里民們一同健走，往新豐里橋過右岸後走仁義南路步道，再過豐里橋後折返。

饒慶鈴提到，縣府為均衡地方建設發展，去年完成太平溪右岸仁義南路通車，打通從豐里橋到新豐里橋路段，大幅提升豐榮地區居民聯外交通便利性，而左岸四號堤防水防道路過去雖然兼為一般道路使用，但縣府考量用路安全與友善人行環境，著手進行改善工程，今年2月完成長436公尺馬偕路堤步道改善；左岸及右岸兩段步道完成後，與豐里橋及新豐里橋連接形成小環狀步道，全程總長約1.56公里，視野開闊，為周邊居民提供更完善的運動休閒空間。

饒慶鈴強調，太平溪堤防改善，增設兩岸步道環河軸帶，已完成的左岸步道全長8.9公里，串連省道台9乙線與台11線，大幅提升在地便利性，步道可連結至山海鐵馬道、森林公園、卑南大圳親水公園及棒球場，透過「山環3線」步道將台東最美的自然環境與城市相連。

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