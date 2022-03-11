▲未登記視聽歌唱業卡拉OK營業場所，違反噪音管制法最高罰3萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局經常接獲民眾陳情住家附近小吃部、快炒店、檳榔攤等歌唱噪音妨害安寧的案件，也發現當中有些場所未登記「視聽歌唱業」營業項目，場所內仍設有卡拉OK伴唱視聽設備提供顧客歡唱，環保局呼籲此類營業場所，如提供顧客卡拉OK歌唱時，除音量應符合噪音管制標準外，每日晚上11點至隔日上午7點及例假日(含國定假日)中午12點至下午2點不得使用，如超標限期未改善或違反禁止時間，將可依噪音管制法罰款3千元到3萬元。



台東縣政府表示，民眾想要嗨唱娛樂放鬆或慶祝時，宜慎選登記有視聽歌唱業營業項目與隔音設備良好的卡拉OK營業場所，以免在熱情嗨唱時，因歌唱音量太大而干擾附近居民的休息或睡眠，共同維持社區的生活環境品質。

環保局指出，接獲民眾陳情住家附近歌唱噪音妨害安寧案件當中，有些場所是貨櫃屋或鐵皮屋組建，多未做好隔音、減振設施，導致民眾嗨唱音量過大，影響附近居家安寧，且最近1年內就曾查獲5件營業場所未登記「視聽歌唱業」營業項目或無相關登記證明文件，卻又在晚上11時到隔日上午7時提供顧客使用卡拉OK伴唱視聽設備的情形，環保局皆依噪音管制法共裁罰1萬8千元，提醒業者遵守規範，勿造成居民困擾。

環保局呼籲設有卡拉OK伴唱視聽設備的營業場所，除申請取得「視聽歌唱業」營業項目登記外，亦應做好噪音防制措施，例如密閉門窗防漏聲、加裝隔音牆板與天花板、地面鋪設隔音毯或地板隔音、減振等措施，以符合管制標準，且如未登記「視聽歌唱業」營業項目情形下，應遵守卡拉OK設備禁止使用時間規範，以免違規受罰。