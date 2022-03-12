台東女神農賣境外茶混台灣茶販售　她含淚道歉拍胸「加倍奉還」

▲台東曾獲神農獎茶農陳麗雪遭查獲涉賣混充茶葉，老闆娘出面含淚道歉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、黃宥寧／台東報導

台東首件！台東地檢署日前指揮刑事警察大隊科技偵查隊等，共同偵辦曾獲神農獎佳芳茶行蘇姓夫妻，疑以境外茶葉混充台灣茶葉販售，當場扣混充茶葉282斤等。老闆娘陳麗雪曾在2011年運用茶改場傳授的技術製茶，因而榮獲神農獎，更被喻為「建國百年女神農」，全案朝詐欺等罪偵辦，陳麗雪與丈夫複訊後10萬交保，也承諾願以2倍價買回售出的茶葉。

台東地檢署上月接獲食品藥物管理署告發，轄區佳芳茶行疑似以境外茶葉混充台灣高級茶葉販賣，經地檢署指派林永檢察官偵辦後，承辦檢察官曾親自前往門市明查暗訪，並採買茶葉以確認此事，且指揮司法警察多日蒐證並送驗鑑定後，確認佳芳茶行確涉有詐欺等罪嫌，聲請搜索票後，在10日展開搜索。

10日前往台東縣卑南鄉明峰村被告蘇姓夫妻2人住處、工廠及同鄉賓朗村門市進行搜索，當場查扣疑似混充茶葉282斤等物，並傳喚、偵訊蘇姓夫妻及員工等4人後，認被告蘇姓夫妻2人涉有詐欺及就商品原產國為虛偽標記等罪嫌，分別諭知10萬元具保。

▲台東女神農陳麗雪以境外茶混台灣茶販售。（圖／記者楊漢聲翻攝）

對此，陳麗雪11日親自出面道歉，她強調並不知道是進口茶，且拍胸脯保證，茶行1盒800元以上茶業都是有機，絕對沒有進口茶問題；但700元以下茶葉有可能是進口茶，因此只要有買到700元以下的佳芳茶葉，全部都會回收，並且加倍奉還1400元給消費者，最後更深感抱歉，表示打壞台東茶名聲，但絕對不會逃避過錯，也希望能挽回消費者信心。

台東地檢署也強調，台灣不僅飲茶文化悠久，茶葉優良品質更是世界聞名，在不停精進的農業及製茶葉技術下，台灣茶葉已是許多國外遊客來台必買伴手禮，更是全民之資產，少數不良廠商之劣行，將會使臺灣茶葉蒙羞，本署將持續積極辦理查緝，以維護這全民之共同資產並捍衛民眾食的安全。