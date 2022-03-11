鳳梨釋迦創意入菜　饒慶鈴攜手米其林主廚推廣新吃法

▲饒慶鈴攜手米其林主廚，推廣釋迦新吃法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「釋迦不只是釋迦，還可以是餐桌上美味菜餚喔」，目前正值台東鳳梨釋迦產季，為推廣多元新吃法，縣長饒慶鈴日前特別前往綠島，攜手米其林主廚，將鳳梨釋迦變身菜餚，為大家推薦不一樣的特色料理，由JL Studio主廚林恬耀示範如何利用台東鳳梨釋迦來入菜，現場製作沙拉和炸物2道菜，並分享料理小撇步。

饒慶鈴提到，此次特別力邀JL Studio米其林主廚用鳳梨釋迦入菜，希望提供大家最簡單方便的烹調方式，讓更多人能在家以不同方式品嘗釋迦。饒慶鈴也特別感謝星野集團，為大家帶來釋迦入菜的不同靈感，不過，目前這2道米其林料理也只能在綠島吃得到。

林主廚推出的第1道創意菜是釋迦冷沙拉，佐以鳳梨釋迦、蜂蜜與牛奶調成的醬料，搭配在地新鮮漁獲和當季水果；第2道為炸釋迦，主廚建議先原味品嘗，第2口再加上辣醬或擠上金桔汁食用。此外，主廚也分享烹調釋迦的秘訣，釋迦味道優雅獨特，不用做過多調味，而為了避免釋迦氧化變黑的現象，建議加入檸檬汁保持菜色美觀。

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