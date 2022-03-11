　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

有愛無礙　輔具中心前進離島據點

▲輔具中心提供媒合、檢核服務，治療師悉心為長輩解說四腳柺使用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲輔具中心提供媒合、檢核服務，治療師悉心為長輩解說四腳柺使用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣輔具暨生活重建中心已成立6年，除提供9個輔具據點，並每年度辦理2次外島巡迴服務，日前特別前進綠島鄉進行外展服務，除解說輔具項目及示範，也為綠島當地長輩媒合輪椅、助行器、四腳柺及便盆椅等生活輔具，透過主動發掘個案，深入離島地區提供輔具服務，期望達到資源整合與平等，讓長者也能得到最好照顧。

縣長饒慶鈴表示，綠島鄉總人口數為4,132人，身障人數206人，身障比為5%。台東縣除地形狹長，南北距離達176公里，另有2個離島鄉鎮，長者或身障者往往不便舟車勞頓，考量偏鄉身障者需求，與其在等候民眾前來，不如克服地形狹長的限制，並採「共享空間」模式，故社會福利需要更多協助與關懷，與當地日照中心或社區關懷據點結合，使用輔具專車前進鄉鎮服務。為此，輔具中心自106年起，辦理「輔具外展巡迴服務計畫」，迄今已邁入第6年，已提供超過6萬人次的輔具服務，其中約184位離島長輩。

社會處指出，居住在綠島鄉的蘇老先生，使用四腳拐杖已逾6年，由於海風侵蝕及地形影響，加上使用頻率等因素，輔具維修及汰換率皆高，幾乎每年就要汰換1次，且當地無開設醫療器材行，長輩或身心障礙者購買輔具更加不易，因此降低長者使用意願。輔具中心透過每年2次巡迴宣導服務，結合當地衛生所、鄉公所及長照站、部落文健站等資源，偕同社工及治療師檢視長者輔具情形，提供維修、媒合或評估等服務；同時，這次外展服務共計媒合6組四腳拐杖、1組助行器、1組便盆椅及1組輪椅，收到二手拐杖的蘇老先生頻頻感謝，直呼「太貼心了！」。

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
沒看到「好市多新規定」秒虧錢　苦主崩潰：我消費7千多欸
快訊／拍片劇組2人宣告死亡　《賽德克巴萊》取景地墜谷意外
蟹膏是精液！「10絕頂美食」真實身分曝　網嚇瘋：不敢吃了
雲端發票500元獎　加開65萬組！
吳姍儒新婚從美國返台隔離！　素顏「泛淚想哭」陷低潮
台中爆發槍戰！血濺街頭趴2排現場畫面曝
「大S老公」具俊曄來台　首發文了！
詭異絕命車禍　男騎士猛撞遊覽車重傷亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

未登記視聽歌唱業卡拉OK營業場所　違反噪音管制法最高罰3萬元

東縣成為全台首支國家級中型搜救隊伍　消防署今頒證

最後機會！　桃園未登記工廠就地合法只到3／19日

有愛無礙　輔具中心前進離島據點

鳳梨釋迦創意入菜　饒慶鈴攜手米其林主廚推廣新吃法

嘉義瑞里浪漫山城紫藤花初開　如願喜嫁台灣郎日本女星樂代言

高屏地區荔枝幼果幼咪咪　農改場籲農民加強防治

俄烏戰爭大宗穀物期貨大漲　蔡易餘籲中央提高玉米獎勵金

環球科大「綠環境、重生命、愛鄉土」 　延續傳統今種百棵樹苗

台南老牛的家全年無休　黃偉哲歡迎來趟寓教於樂戶外教學

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

2個月7車！全都在同座橋墜溝　彎道像「盲區陷阱」狂吞車

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

未登記視聽歌唱業卡拉OK營業場所　違反噪音管制法最高罰3萬元

東縣成為全台首支國家級中型搜救隊伍　消防署今頒證

最後機會！　桃園未登記工廠就地合法只到3／19日

有愛無礙　輔具中心前進離島據點

鳳梨釋迦創意入菜　饒慶鈴攜手米其林主廚推廣新吃法

嘉義瑞里浪漫山城紫藤花初開　如願喜嫁台灣郎日本女星樂代言

高屏地區荔枝幼果幼咪咪　農改場籲農民加強防治

俄烏戰爭大宗穀物期貨大漲　蔡易餘籲中央提高玉米獎勵金

環球科大「綠環境、重生命、愛鄉土」 　延續傳統今種百棵樹苗

台南老牛的家全年無休　黃偉哲歡迎來趟寓教於樂戶外教學

白頭髮「拔一根長三根？」醫搖頭：和毛囊有關　2撇步擁有烏黑秀髮

我在基輔唯一駐外單位貿協台貿中心　四波烏克蘭撤僑行動撤離55人

未登記視聽歌唱業卡拉OK營業場所　違反噪音管制法最高罰3萬元

ROSÉ包緊緊藏不住S曲線　Tiffany珠寶助攻當魅力女神

香港疫情持續爆！　TVB擬召「演員、劇組全體關3周」隔離式開工

快訊／《賽德克巴萊》取景地傳墜谷意外！拍片劇組2人宣告不治

林美照驚爆聲帶手術失敗「娃娃音沒了」！二次動刀才能說話

東縣成為全台首支國家級中型搜救隊伍　消防署今頒證

台灣不缺電？柯文哲調資料　北市22處重大建案遭限電

最後機會！　桃園未登記工廠就地合法只到3／19日

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

地方熱門新聞

明起搭渡輪送「旗津券」100元　發放時間地點一次看

高市府要求台電通盤檢討　1個月內提改善期程

單親國二生父母先後過世　油漆工房東收養卻中風

桃園怪男強拉女童！他稱：只是要問路

桃園購物節「壓軸抽」　小檜溪好宅亮相

學甲蜀葵花文化節黃偉哲呼籲來賞花

葫蘆墩草地音樂會13日登場

黃偉哲視察鹽水快篩站情況

台南政風處舉專業研習會

台南安平再生水施工交維影響民眾

迎接2022兒童節　觀音區3/12「蘋果劇團」演出

跟跑陳其邁行程工作超時　新聞局被罰2萬

病毒性腸胃炎近期肆虐　醫師籲徹底洗手

內政部長雲林參拜太平媽祖　提醒遶境活動務必戴口罩

更多熱門

相關新聞

饒慶鈴攜手米其林主廚　推廣釋迦新吃法

饒慶鈴攜手米其林主廚　推廣釋迦新吃法

「釋迦不只是釋迦，還可以是餐桌上美味菜餚喔」，目前正值台東鳳梨釋迦產季，為推廣多元新吃法，縣長饒慶鈴日前特別前往綠島，攜手米其林主廚，將鳳梨釋迦變身菜餚，為大家推薦不一樣的特色料理，由JL Studio主廚林恬耀示範如何利用台東鳳梨釋迦來入菜，現場製作沙拉和炸物2道菜，並分享料理小撇步。

台東縣政府啟動「樂齡好肌力 健康好榜young」

台東縣政府啟動「樂齡好肌力 健康好榜young」

旅遊自備個人旅行用品　善加租借環保杯

旅遊自備個人旅行用品　善加租借環保杯

台東規模5.6地震　原能會：核電廠正常運作、未達地震儀動作設定點

台東規模5.6地震　原能會：核電廠正常運作、未達地震儀動作設定點

即/台東近海20:22發生5.6地震　最大震度4級

即/台東近海20:22發生5.6地震　最大震度4級

關鍵字：

輔具 綠島 台東

讀者迴響

熱門新聞

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

快訊／黃尚禾認愛李千那：我們在一起！

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

「暫停車位」鄰居嗆移走　他反擊：買1樓附車位嗎

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

失蹤男遭警開槍頭部中彈　慘淪植物人母淚崩

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

快訊／新北最新足跡　銀行、全家、家樂福、韓式料理店、親子樂園

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面