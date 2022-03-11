有愛無礙　輔具中心前進離島據點

▲輔具中心提供媒合、檢核服務，治療師悉心為長輩解說四腳柺使用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣輔具暨生活重建中心已成立6年，除提供9個輔具據點，並每年度辦理2次外島巡迴服務，日前特別前進綠島鄉進行外展服務，除解說輔具項目及示範，也為綠島當地長輩媒合輪椅、助行器、四腳柺及便盆椅等生活輔具，透過主動發掘個案，深入離島地區提供輔具服務，期望達到資源整合與平等，讓長者也能得到最好照顧。



縣長饒慶鈴表示，綠島鄉總人口數為4,132人，身障人數206人，身障比為5%。台東縣除地形狹長，南北距離達176公里，另有2個離島鄉鎮，長者或身障者往往不便舟車勞頓，考量偏鄉身障者需求，與其在等候民眾前來，不如克服地形狹長的限制，並採「共享空間」模式，故社會福利需要更多協助與關懷，與當地日照中心或社區關懷據點結合，使用輔具專車前進鄉鎮服務。為此，輔具中心自106年起，辦理「輔具外展巡迴服務計畫」，迄今已邁入第6年，已提供超過6萬人次的輔具服務，其中約184位離島長輩。



社會處指出，居住在綠島鄉的蘇老先生，使用四腳拐杖已逾6年，由於海風侵蝕及地形影響，加上使用頻率等因素，輔具維修及汰換率皆高，幾乎每年就要汰換1次，且當地無開設醫療器材行，長輩或身心障礙者購買輔具更加不易，因此降低長者使用意願。輔具中心透過每年2次巡迴宣導服務，結合當地衛生所、鄉公所及長照站、部落文健站等資源，偕同社工及治療師檢視長者輔具情形，提供維修、媒合或評估等服務；同時，這次外展服務共計媒合6組四腳拐杖、1組助行器、1組便盆椅及1組輪椅，收到二手拐杖的蘇老先生頻頻感謝，直呼「太貼心了！」。