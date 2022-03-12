國3關西6車追撞　護理師路過神手CPR！昏迷女甦醒見證奇蹟



▲國道關西北上路段今天清晨發生6車追撞嚴重事故。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國道3號關西北上78.2公里處，今天清晨發生駕駛恍神撞上聯結車，由於撞擊力道猛烈，肇事的余男失控衝撞內側護欄後打橫停止在內、中線車道，遭後方行駛的4輛轎車連續追撞。這起車禍共造成6車追撞、5人受傷，其中余男車上的郭姓乘客一度昏迷命危，幸好一名熱心的護理師經過立即為他施做CPR，才讓他從鬼門關前撿回一條命。

肇事的余姓駕駛是一名現役軍人，休假期間開夜車從高雄載親友返北，凌晨1時許，車輛行經國道3號關西北上78.2公里，疑似因疲勞恍神，竟偏移車道朝附近的聯結車撞上，余男車輛在強大的撞擊下失控衝向內側護欄，最後整輛車打橫佔據內、中線車道停止，後方行進車輛也因天色昏暗、閃避不及再次撞上。

▲▼這起車禍共造成6車追撞、5人受傷，其中余男車上的郭姓乘客一度昏迷命危。





當時余男車上的女性乘客因撞擊力道過猛，導致顱內出血昏迷不醒，路過的一名護理師見狀立即下車幫忙協助CPR，直到119人員接手後送醫，所幸因即時處置得宜，失去意識昏迷的女性乘客才在送醫後又恢復意識甦醒，鬼門關走一趟，撿回一條命。

不過熱心護理師做好事不留名，警方說，當時現場正忙著處置車禍與疏散，還來不及詢問護理師的連絡方式與姓名，一回頭卻發現她已經離開現場，同時表示，非常感謝熱心護理師的「即刻救援」，重傷女子能預見奇蹟，護理師功不可沒。

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