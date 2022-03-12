最道地日式味來了！「壽喜燒牛肉烤飯糰、黑醋蜜布丁」超商就能吃

▲大戶屋攜手超商推出逾10款聯名美食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

想吃快衝！日本定食品牌「大戶屋」再度攜手超商打造一系列特定美食了，這次可是以日本直輸香橘醋、鹽麴、黑醋醬作為主打製成，其中，肯定要吃這顆「壽喜燒牛肉烤飯糰」，大口咬下裡頭是關東風味醬汁搭配牛培根，還放了洋蔥、胡蘿蔔絲及七味粉提味，口感超道地，甜點則首推「黑醋蜜布丁」，濃郁滑順布丁結合酸甜黑醋醬別有風味，即日起就能吃到。

▲台灣限定「黑醋蜜布丁」要吃到。

「大戶屋X全家」第二波聯名開吃了，這次特意使用大戶屋日本直輸醬料香橘醋、黑醋醬、鹽麴等，開發一系列還原日本味的特色料理，其中，肯定要嚐鮮的就是台灣限定「黑醋蜜布丁」，每一口都能吃到酸甜黑醋蜜混搭滑順布丁，還有經典的「壽喜燒牛肉烤飯糰」，是使用日本進口鮮甜關東風味醬搭配牛培根，再佐以洋蔥、胡蘿蔔絲及七味粉，肯定也不能放過。

▲壽喜燒牛肉烤飯糰裡頭夾著牛五花。

同步還有用鹽麴醃漬醬醃的「炙燒鹽麴鯖魚飯糰」、「大口香蔥鹽麴雞腿飯糰」、「鹽麴雞排蕎麥湯麵」等，以及日本橫川車站人氣鐵路便當「山の釜飯」，裡頭可是內含香菇、鵪鶉蛋、栗子、牛蒡、毛豆、雞肉等豐富食材及米飯，另外還有「黑糖蕨餅」、「香橘醋雞肉野菜沙拉」等，即日起陸續在全家就能開吃。

▲7-11開賣全新素食飯糰、火腿蛋堡。

另，7-11近日則搶攻素食市場推出全新「蔬食鮪魚飯糰」、「植物火腿蛋堡」，其中，蔬食鮪魚飯糰不含五辛、蛋奶成分，主要使用全植物原料製成，再佐以芥末子風味沙拉，素食者可以吃個過癮，而植物火腿蛋堡同樣也不含五辛成分，使用全素原料製成植物厚切火腿，再搭配瑪芬堡經典元素烤蛋及安徒生起司片，打造更濃郁香氣、滑順口感，即日起全門市就能買到。

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