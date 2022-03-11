騎士遇「蝴蝶效應」摔車撲街　對面攤販9秒前一個動作害慘他

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市大寮區萬丹路11日下午發生一起車禍，當時一輛白色轎車在馬路上急煞，結果後方機車騎士煞車不及追撞，導致整輛機車後輪翹起前翻，騎士也前撲慘摔。不過，現在監視器畫面曝光，不少網友驚訝發現，對面青草茶攤販9秒前嚇狗驅趕，嚇得狗兒跑向對街，才導致轎車急煞，讓眾人不禁疑惑「攤販有沒有責任？」意外掀起兩派大戰。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出影片，幽幽說道「保持距離，以策安全，運氣總有用完時」。不過，畫面中可見，最初一名攤販老闆發現小黑狗接近攤位，立刻大動作衝出去威嚇、驅趕，狗狗受到驚訝後，在原地繞了一圈，隨後跑向對街。恰巧此時一輛白色轎車疾駛而來，見到狗兒趕緊急煞，害得騎士也跟著急煞追撞、撲倒在地。

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▲攤販擔心小黑狗隨意尿尿，立刻衝出去威嚇驅趕。（圖／爆料公社）

影片曝光後，許多網友紛紛留言，「起因是趕狗」、「好扯，基本上攤販不要趕狗就沒事了」、「一種蝴蝶效應的感覺」、「這個因果關係，有點玄乎了」、「攤販老闆一臉淡定，渾然不覺跟他有關」、「DRG做出了地板動作..」、「DRG變成ꓨꓤꓷ了」、「機車慘變裝置藝術」、「典型的蝴蝶效應」、「前因後果，環環相扣」、「這攤販是吃飽太閒，那狗也沒怎樣，有必要去弄牠嗎！」

不過，也有人持不同看法，認為「黑狗有項圈，飼主放狗亂跑，才該負最大責任」、「機車的錯，速度過快，沒保持安全距離」、「攤販為何趕狗？明顯是狗在那邊聞，準備灑尿了不是嗎？」、「主因：狗未牽繩，副因：攤販驅狗」、「真正的肇事者逃逸了」、「要有相當因果關係才有肇事責任，攤販應該是免責」、「換作是我，我就直接輾過去了，不然急煞可能又吃一條過失殺人！」掀起論戰。

▼騎士煞車不及追撞，導致整台機車翹起。（圖／爆料公社）

▼小黑狗跑向對街，險些遭撞上，意外引發車禍。（圖／爆料公社）

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