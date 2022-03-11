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高雄51天爆202例本土！陳其邁今視察港區「還有人不戴罩」　

▲▼高雄市長陳其邁11日下午到高雄港視察防疫項目。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁11日下午率防疫團隊到高雄港視察防疫項目。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市自1月20日起爆發高雄港及旗津港埠本土群聚事件，截至3月11日已確診202例本土個案。為強化港區防疫作業，市長陳其邁今日下午率防疫團隊前往港區視察，針對多起缺失、不符防疫規定項目，由衛生局立即輔導改善。

衛生局表示，Omicron病毒傳染力高，高市府防疫團隊自疫情發生以來，持續強化港埠作業防疫工作，近日衛生局更加強防疫稽查工作、頻率與防疫強度，以防堵高雄港疫情擴散蔓延，確保社區安全。

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▲▼高雄市長陳其邁11日下午到高雄港視察防疫項目。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼針對重點防疫項目經查核不符規定，衛生局立即進行輔導改善。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁11日下午到高雄港視察防疫項目。（圖／記者許宥孺翻攝）

市長陳其邁11日下午率市府防疫團隊至高雄港視察登船及離岸作業防疫措施。針對登船前船舶舷梯、扶手及艙面通道消毒作業、著裝完整防護裝備(口罩、護目設備、防水手套、隔離衣)、人員管控、於船上禁止飲食等重點防疫項目進行查核訪視，經查核與規定不符事項者，衛生局現場立即進行輔導與改善防疫缺失，避免防疫破口發生。

陳其邁也再次對交通部航港局及臺灣港務公司高雄分公司表示感謝，於本土疫情警戒期間持續配合政府防疫規定並派員執行現場查核工作，共同為防疫努力。

市長也提醒港埠工作人員，務必依據港埠登船作業管理防疫規定落實各項防疫工作，市府防疫團隊會持續至現場稽查，倘經查獲違規事項，將依傳染病防治法及相關防疫規定進行裁處。並呼籲港區從業人員，尤其是工作需要必須登船者，應落實登船防疫步驟，盡速完成第3劑疫苗接種，提升個人防護力，避免病毒有機可乘。

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