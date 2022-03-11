嚴抓「高雄式騎法」騎士沒在怕　24小時又開出1043張罰單

記者賴文萱／高雄報導

居住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特抱怨，高雄機車騎士騎到人行道上，還對行人按喇叭、從後方催油門逼讓路，這讓高雄市長陳其邁怒下令嚴格執法取締。根據警方最新統計，自10日晚間8點至11日晚間8點，各單位取締汽、機車行駛人行道1043件。

▲▼保障行人路權，高市警持續取締機車行駛人行道。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對波蘭記者抱怨高雄機車族騎車生態，陳其邁昨說重話，人行道本來就是行人的專屬通道，嚴禁機車通行，騎這麼快實在不應該，並要求警察局嚴格執法、嚴加來取締，禁止機車在人行道騎車。

繼昨日開出427張罰單後，高市警今日依然全力動員嚴抓違規，自10日晚間8點至11日晚間8點，各單位取締汽、機車行駛人行道1043件。

▲針對機車違規行駛於人行道，警察局已經要求各單位加強取締，保障行人安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通大隊表示，警方將持續執法以維護用路人權益，同時提醒並呼籲民眾遵守交通規則，共同維持良好的交通環境，另如有停車需求，需經過人行道，建議以牽行方式移動。

另外，針對違規熱點包含大中、華夏路以及中山一、二路段、民族路段，還有中正三、四路段和五福二路段等，將加強取締力道。人行道主要供人行走，如機車行駛人行道將違反道路交通管理處罰條例第45條，可處新台幣600至1800元罰鍰。

▲▼Tomasz Śniedziewski拍下騎士在人行道上飆速的畫面。（圖／翻攝自推特／Tomasz Śniedziewski，下同）