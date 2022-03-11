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社會 社會焦點 保障人權

控原民會唱錯歌跳錯舞「冒犯族群」　奇美部落求國賠300萬元敗訴

▲▼總統蔡英文出席南島民族論壇啟動開幕式。（圖／記者陶本和攝）

▲2018年南島論壇開幕式的原住民舞蹈表演，被奇美部落認為侵權冒犯尊嚴。（資料照／記者陶本和攝）

記者劉昌松／台北報導

原住民族委員會4年前委託優利公司在「南島民族論壇」表演「奇美勇士舞」，阿美族奇美部落認為，原民會和優利未經授權就擅自利用已登記的傳統智慧創作權，而且表演時，由男性演唱應由女性領唱的祭典歌曲，歌詞唱錯、舞蹈不對，冒犯部落族群尊嚴與人格，請求國賠300萬元，但台北地院11日判決奇美部落敗訴。

奇美部落提告主張，在2018年8月1日的「南島民族論壇」展演活動中，未經授權就穿上部落勇士(Ciopihay)服飾，表演Pawali-Ciopihay舞蹈與歌曲，以及Kahahayan部落送靈祭歌，尤其沒有遵守部落對這些傳統智慧的限制，做出錯誤展演，已經減損貶抑了這些智慧創作的文化價值與族義特性，因此依《原住民族傳統智慧創作保護條例》，向原民會和優利公司求償。

原民會則答辯，這段展演只有開幕式的8分鐘，有司儀以中英文介紹這些傳統文化的規範，充分說明創作出處與文化內涵，有助於推廣與傳承。優利公司則指出，他們受委託替娜麓灣舞團找員工表演，團員多次到奇美部落田野調查，即使因表演者不同而略有差異，表演出來的結果也不失內涵。

法院審理後認為，這場開幕式表演是由文發中心辦理，原民會不用為此負責，優利公司則是受託，派遣人員參加娜麓灣舞團的表演，也無權指揮監督表演內容，因此最後判決認為，原民會和優利公司都沒有侵權問題，不用賠償。全案可上訴。

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