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丹大聯外道路管制非公務車輛　原民協作業者批歧視硬闖管制哨

記者高堂堯／南投報導

台電公司近日於信義鄉丹大地區施作歲修工程，加上連日雨勢影響路況，以及先前民眾騎乘機車進入墜谷身亡，林務局南投林管處因此管制丹大聯外道路、禁止非公務車輛通行，引發當地原住民登山協作業者不滿，今天上午齊聚林管處管制哨外抗議，高呼：「不要歧視原住民！」又擅自騎機車繞過管制哨、載送物資上山。

▲原民登山協作業者騎機車硬闖丹大管制哨站。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲丹大地區原民登山協作業者騎機車硬闖越二分管制哨。（圖／記者高堂堯翻攝）

部分丹大當地登山協作業者今天前往二分所管制哨，在鐵柵門前拉起白布條陳情抗議，激憤指控官方違法攔阻原民進出，要求開放當地車輛進入丹大聯外道路（即丹大林道），「不要歧視我們原住民！」「主任下台！」並無視林管處人員和警方的勸阻和錄影蒐證，當場趁機騎車繞過管制哨、載運登山物資及伙食上山。

▲原民登山協作業者騎機車硬闖丹大管制哨站。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲原民登山協作業者集結陳抗。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投林管處對此表示遺憾，應近期因山區連續降雨，聯外道路新增多處崩塌，除持續有土石滑落情形，亦有路基淘空之風險；考量台電公司供電設施歲修時程，需把握施工進度及維護工區安全，故雙方仍持續共同管制非公務車輛進入，至於何時可以解除二輪車輛通行之管制，將視道路整修情形評估開放期程。

▲▼原民登山協作業者騎機車闖過二分管制哨鐵柵門。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼原民登山協作業者騎機車闖過二分管制哨鐵柵門。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲原民登山協作業者騎機車硬闖丹大管制哨站。（圖／記者高堂堯翻攝）

林管處強調，將持續與部落各方對話溝通，呼籲民眾不要有不理性的舉動，針對強行通過管制區域且不聽勸阻者，將錄影蒐證，並依違反《社會秩序維護法》第71條規定，移請警方查處，請民眾務必遵守。

南投林管處處長李政賢補充，民眾若徒步通行丹大聯外道路進入山區，亦應先評估風險，且七彩湖及丹大山區為布農族人傳統領域，沿線周邊有許多家屋遺址等文化資產，入山務必尊重當地族人生活慣俗及傳統文化，避免喧嘩及踩踏坐臥遺址等行為，並落實無痕山林，廢棄物應隨手帶下山，以敬重的態度親近山林。

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