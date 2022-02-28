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原鄉肺結核發生率居高不下　埔榮提供到院X光檢查找出潛在患者

▲埔榮醫院關懷原鄉健康，積極協助原民預防及檢查肺結核。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院關懷原鄉健康，積極協助原民預防及檢查肺結核。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台中榮總埔里分院指出，根據疾管局推動肺結核10年減半計畫，結核病人由2005年約1萬6000例下降至2009年約1萬3400例，不過原住民族地區結核病的發生率未獲明顯改善，甚至高出全國平均4倍。

根據疾管局統計，原鄉結核病人年齡層在40至56歲，較非原鄉地區年輕許多，顯示在原鄉部落中潛藏不少未被發現的結核病個案；為降低結核病的發生，疾管局目前特別針對原鄉發派X光車做巡迴服務，也增派2倍以上的關懷員，訪視結核病人按時服藥。

然而原鄉住民其生活條件、健康行為及經濟條件皆較一般民眾不佳，在就醫上相對也遭遇較多困難；埔榮醫院表示，院方致力藉由了解原住民肺結核病患的需求為何，透過需求的滿足以降低其就醫的障礙，間接達到提升完整治療，如設籍山地原鄉民眾至該院所就診時，主動提供胸部X光篩檢服務。

院方表示，藉上述服務於2021年成功找到1046符合個案，並篩檢出6位潛在確診病患，將篩檢日期及結果等資料上傳至結核病追蹤管理系統，對於篩檢結果異常依現行規定須通報者，進行通報及後續診治或轉介，並於結核病追蹤管理系統維護資料結果，希望提供適當診療照護並以阻斷社區傳染鏈，保障原住民族健康權利。

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