準婆婆嗆「到底能不能生？」　她已經生過了！網戰翻：難怪擔心

▲男友也離過婚，40歲尚未生子，而媽媽急著想抱孫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

還沒嫁進門，準婆婆就想抱孫！一名女網友透露，目前與男友和未來婆婆同住，而長輩老是逼他們積極做人，甚至還質疑原PO「到底能不能生啊？」面對未來婆婆講話難聽，原PO直言想嗆聲「我已經生過了！」事實上，原PO與男友皆離婚過，而她與前夫的孩子都上高中了，該文章也引發網友戰翻。

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》表示，與男友皆40歲，但其實兩人都曾有一段破碎婚姻，如今能幸福遇到對的人，且原PO也與男友家人同住，且與未來婆婆相處算是頗融洽。

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但尷尬的來了，男友媽媽時不時會開口催生話題，喊話「還不趕快生小孩」、「不是要生小孩，怎麼都沒動靜」、「到底能不能生啊」等。

原PO頭冒三條線，男友與前妻沒生小孩，而她與前夫育有一子，目前小孩已讀高中了。因此每當婆婆狂催生時，總讓原PO想回嘴一句「我已經生過了！」

如今，原PO一個頭兩個大，不禁討拍「生小孩又不是射精就有，遇到這種家庭，真的完全不會想生，囉嗦的老妖婆。」

部分網友也無言以對， 「還沒結婚就這種態度了，千萬別嫁別結別生，不然後續會有更多不爽的讓你煩」、「趕快跟她說你離婚又生過了，別誤了她兒子」、「直接叫男朋友去跟他媽講，說你們沒有要生小孩，難道跟媳婦講，就會馬上懷孕？」「又還沒有結婚，為什麼要幫你男友生小孩，如果有考慮結婚，還有能跟未來的婆婆合的來嗎？你要先考慮的問題，才考慮要不要生」。

▲網友建議，若不想生，要請男友去跟媽媽說清楚。（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

另一派網友則緩頰，認為婆婆想抱孫也是正常的，畢竟兒子還沒生育過，「你是不是不打算再婚，只是想找個伴在一起？因為妳生過，但你男友沒有，正常當媽媽的，多少會擔心這問題」、「看起來妳也想生？那動作真的要快了，20幾歲跟40歲卵巢功能真的差很多，這點對方媽媽顧慮是有道理的」。