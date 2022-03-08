冷氣團還沒走！4縣市低溫特報　「下探10度時段」出爐

記者李宜秦／台北報導

今日水氣減少，各地恢復晴到多雲的好天氣，不過冷氣團影響持續，清晨溫度仍低，氣象局針對4縣市發布低溫特報，預計明晨也會下探12度，明白天開始，各地天氣回暖，預計到周末兩天全台都是暖熱好天氣，高溫上看30度。

▲今日仍受冷氣團影響天氣偏涼冷。（圖／記者姜國輝攝）

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氣象局預報員黃恩鴻表示，未來一周天氣類似，今日受到冷空氣影響，各地氣溫仍偏涼冷，氣象局表示，今晚至明清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫較低。桃園至苗栗及花蓮有10度以下氣溫發生的機率。

今日各地水氣減少，只剩下基隆北海岸、東半部雲量較多，降雨不明顯。明日清晨仍受輻射冷卻影響，中部以北、東北部低溫12到14度。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

明日開始到下周二溫度逐漸回升，連低溫也會回到16到17度，白天氣溫也回暖，明日北台灣24到25度，周末假日再回暖到27度；中南部明日25到26度，周末27到29度，局部地區溫度更高，可能接近30度。

未來一周各地都是晴到多雲的天氣，東半部有零星短暫雨，但雨勢都比較少，僅北台灣雲量增多，下周一水氣略微增加，降雨機率可能提高，不過由於時間仍久，所以還要持續觀察。