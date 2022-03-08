入夜4縣市急凍10度！明起越來越熱「白色情人節又變天」

▲日夜溫差大，各地入夜溫度仍低。（圖／資料照片）

記者李宜秦／台北報導

今日受大陸冷氣團影響，加上水氣減少，各地天氣偏乾且涼冷，白天受到太陽照射較為溫暖，不過夜裡清晨受到輻射冷卻影響，仍可能出現10度低溫，中央氣象局也發布低溫特報，氣象專家表示，下一波鋒面預估在下周一、也就是白色情人節影響台灣，屆時北部降雨機率再度提高。

氣象局針對4縣市發布低溫特報，今(8日)晚至明(9日)清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫較低。桃園至苗栗及花蓮有10度以下氣溫發生的機率。

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天氣職人吳聖宇表示，預估今日到周四日夜溫差變化大的情況都會比較明顯，白天溫暖，夜晚清晨偏涼，空曠地區配合輻射冷卻作用，仍有可能出現13-16度之間的低溫。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

而周五起到周末期間，不僅白天溫暖，甚至到有點熱，高溫上看30度，夜晚清晨的溫度也會比較明顯回升，日夜溫差幅度減小。

天氣方面也會穩定一段時間，一直到週末期間各地大致都是晴或多雲，東半部在後面轉為偏東到東南風環境後，多少會有些地形降雨機會，但是影響不大，西半部持續穩定，另外要留意局部霧，開車注意能見度。

下一波鋒面預估在下周一影響台灣，到時候中北部又會有下雨的機會，不過這波鋒面也是迅速通過，下周二天氣又會明顯好轉，目前來看下周一的鋒面過後並沒有太強的冷空氣，溫度會下降不過不會很冷。