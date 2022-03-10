電擊棒搶捷運站落單女！日籍男大生幫抓人　失業導遊下場出爐

記者黃宥寧／台北報導

慘！原從事導遊業的63歲林姓男子因疫情失業，1月26日晚間在石牌捷運站見1名落單女子要前往停車場取車，竟趁車子未發動，拿出電擊棒命女子將身上財物交出，余姓女子見狀不斷大喊救命，林男見形跡敗露拔腿狂奔，所幸熱心民眾見狀立刻追上。士林地檢署偵結，依加重強盜未遂將林男提起公訴。

1月26日晚間7時許，林姓男子在石牌捷運站見到落單的熟女要前往停車場取車，竟上前持電擊棒作勢攻擊，想強盜財物，余姓女子嚇壞不斷呼救，引起路過民眾注意，林嫌見越來越多人靠近，立刻拔腿就跑，此時，就讀文化大學日本留學生工藤與吳姓熱心民眾緊急追上，但因為歹徒身上帶有電擊棒，他們不敢大意，只好拉開距離默默跟蹤。

▼63歲林姓嫌犯因疫情失業，在石牌捷運站見落單女子竟持電擊棒想強盜財物。（圖／記者黃宥寧翻攝）

所幸，北投分局獲報後即刻通報線上警網進行攔截圍捕，最後在距離案發地500公尺外陽明郵局前將林嫌壓制逮捕，也從他身上查獲電擊棒2支以及用來變裝的外套及鴨舌帽。

偵查時，林男坦承犯行，檢察官依扣押物品2支電擊棒、證人指認、監視器畫面，認林男犯刑法第330條第2項、第1項之加重強盜未遂罪，將他提起公訴。