Google地圖拍下「路邊開啪」肉色野戰！　她爽一半見街景車嚇瘋

▲ 女子對著街景車張大嘴巴，似乎感到驚訝。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Google地圖經常出現令人意想不到的畫面，有網友查詢澳洲一條高速公路街景時，竟在一個偏僻路段看見一對奔放的男女在路邊激戰，男子露出半截屁股，下身緊靠著趴在引擎蓋上的女子，而女子的臉正對著街景車開過的方向，看似受到驚嚇，在網路上掀起熱烈討論。

根據《每日星報》，這張照片最早在2013年曝光，地點在南澳基斯（Keith）的杜克斯高速公路（Dukes Highway）的阿得雷德（Adelaide）與墨爾本之間路段，10日在美國論壇Reddit重新引發關注。

這對男女在大太陽下將銀色BMW停在路邊，二人面對車頭的方向，男子拉下褲子，半個臀部裸露在外，身前的女子背對他掀起裙襬，手撐在引擎蓋上，下體緊貼彼此。仔細看可見男子頭向後仰，似乎十分享受，女子則臉朝向鏡頭，對開過面前的街景車張大嘴巴，露出驚訝表情。

這張照片時隔9年再度掀起廣大討論，網友紛紛留言表示，「至少他們很安全，有先路邊停車」、「恬不知恥！」、「笑死，我經過阿得雷德和墨爾本之間那段路有8、9次了吧」、「他們一定有看到街景車經過吧」。

事實上，南澳法律規定，在公共場所發生性行為最高可處澳幣1100元（約新台幣2.3萬元）罰款或6個月監禁，不過目前不清楚這對男女是否因此被捕。

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