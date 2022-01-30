Google地圖街景「一坨馬賽克」！竟是蘋果CEO住家　打碼原因曝光

▲網友在Google地圖上看見一坨馬賽克。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

隨著智慧型手機普及，許多人出門都會使用Google地圖、Apple地圖街景服務找路。有一名網友近期使用Google地圖時，發現美國加州帕羅奧圖（Palo Alto）有一間房子被詭異的打上馬賽克，消息隨即在網路引發熱議，結果該棟房子竟然是蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）住家。

根據《apple insider》報導，這一間被Google地圖街景服務打上馬賽克的房子，是蘋果公司執行長庫克的住家，原因是庫克日前對一名45歲女性申請限制令獲准，所以Google地圖才會把他的房子打上馬賽克，保護他的居住位置不被曝光，而Apple地圖衛星照甚至把「整片區域」都打上馬賽克。

▲Apple地圖甚至把「整片區域」都打上馬賽克。（圖／翻攝自Apple Maps）

報導指稱，這一名45歲女性涉嫌威脅、騷擾及跟蹤庫克長達1年多，前陣子甚至擅自闖入庫克的家裡，也因為這一次讓庫克決定申請限制令，直到近期法院審理獲准，下令該女子禁止接近包含庫克在內的所有蘋果公司員工，同時不得進入蘋果旗下資產（像是辦公大樓）及庫克住家。

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