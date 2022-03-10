台灣將滾動檢討「邊境開放」政策　蔡英文：要跟各國有更多交流

▲總統蔡英文出席外交部新春聯歡晚會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日晚間出席「駐台使節新春晚宴」時表示，這個月開始，台灣邁向「經濟防疫新模式」，已經開放商務旅客入境，皆下來在邊境開放上會滾動檢討，希望跟各國有更多往來跟交流

以往每年都會舉辦的「駐台使節新春晚宴」，近兩年因為疫情影響被迫取消，今年疫情趨緩，終於再次舉辦晚宴。對此，蔡英文表示，疫情對各國帶來許多挑戰，生活模式也有所調整，各國使節代表跟台灣第一線的外交同仁一樣，都在外交崗位上打拼，她特別向大家表達感謝跟敬意。

蔡英文說，因為疫情的關係，台灣跟各國的活動、產業採購洽談，以及研討會等，都改成線上舉行，這比起過往，雙方持續強化交流要付出更多心力，這都需要使節大力協助。

談及過去兩年防疫的日常，蔡英文說，台灣積極跟國際社會分享防疫經驗跟物資，因此在疫苗取得上，得到日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克與波蘭等國的支持。她再次感謝這些國家給予台灣幫忙，強調去年全體國人努力下，台灣守住疫情，同時推動國家發展腳步也沒有停下來。

蔡英文強調，這個月開始，台灣邁向「經濟防疫新模式」，已經開放商務旅客入境，皆下來在邊境開放上會滾動檢討，希望跟各國有更多往來跟交流；她說，不論是防疫，當前全球挑戰、數位供應鏈等議題，她期待跟各國交換意見、克服難題。

最後，蔡英文說，這兩年充滿挑戰，但不變的是台灣良善力量跟對民主自由的堅持。她指出，烏克蘭戰火延燒，台灣啟動對烏克蘭啟動人道救援，台灣人賑濟的捐款已經超過五億元。

蔡英文說，身處民主最前線的台灣人，會跟所有熱愛民主自由的人站在一起，會跟國際社會站在一起，努力共同支持烏克蘭保衛家園；她指出，烏克蘭危機告訴大家，捍衛民主自由需要更強大力量，需要更多國家一起努力，唯有團結合作才可以守住共同堅守的價值，克服種種挑戰。

▲總統蔡英文出席外交部新春聯歡晚會。（圖／記者林敬旻攝）