習近平發賀電！　尹錫悅會見中國駐韓大使：堅信韓中關係會更進步

▲南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓第20屆總統大選落幕，由親美派在野黨國民力量黨候選人尹錫悅當選。他11日與中國駐南韓大使邢海明會面，會中表示，「堅信韓中關係將進一步發展。」邢海明也轉交中國國家主席習近平賀電，習近平在信中表示，中韓是近鄰及重要夥伴，希望深化雙方友好合作。

根據《韓聯社》，總統當選人尹錫悅11日上午在國民力量黨汝矣島辦公室會見邢海明，強調中國為南韓最大貿易夥伴，南韓則是中國第三大貿易夥伴，也提及今年是韓中建交30周年，「建交對兩國人民都有許多幫助，且有助經濟發展。」

邢海明則表示，雖然南韓目前是中國第三大貿易夥伴，但明後年有機會成為第二大，稱中韓是「想分也分不開的鄰居」，且兩國也是在國民力量黨前身政黨執政時期建交。

邢海明也將習近平10日寄來的賀電親手轉交給尹錫悅。習近平寫道，「中韓是近鄰也是重要合作夥伴，建交以來對兩國人民帶來實質利益、世界和平與安全、促進發展的積極貢獻。」

習近平提到，今年就是對兩國關意義重大的建交30周年，「中方願與韓方一同堅守建交初衷，深化友好合作，促進戰略合作夥伴關係穩定且長期發展，為兩國及兩國人民帶來福祉。」

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