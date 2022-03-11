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美五角大廈稱北韓試射部分「洲際飛彈系統」　平壤否認：是衛星

▲▼北韓官媒朝中社3月11日發布金正恩前往西海衛星發射場視察照片。南韓媒體稱，西海衛星發射場具備用於發射遠程火箭的發射台，料將藉此名義試射洲際飛彈。（圖／路透）

▲北韓官媒朝中社11日發布金正恩前往西海衛星發射場視察照片。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）於10日表示，北韓（朝鮮）最近試射2次「新型」洲際彈道飛彈系統的一部分，目前仍只是實驗性的測試，之後可能會試射全射程的洲際彈道飛彈。一名匿名的美國官員將其視為「嚴重升級」的情況。北韓官方則稱，近期的2次發射主要是為了研發一種間諜衛星。

根據BBC報導，柯比10日表示，北韓近期2次試射飛行體涉及一種新的洲際彈道飛彈（ICBM）系統，儘管這2次發射都沒有完整顯出ICBM的射程或能力，但進行這些測試是為了「在未來的全射程試射之前，先對新系列的導彈系統進行評估」。他也認為，北韓可能將飛彈試射偽裝成太空發射。

▲▼北韓官媒朝中社3月11日發布金正恩前往西海衛星發射場視察照片。南韓媒體稱，西海衛星發射場具備用於發射遠程火箭的發射台，料將藉此名義試射洲際飛彈。（圖／路透）

▲南韓媒體韓聯社稱，西海衛星發射場具備用於發射遠程火箭的發射台與運輸鐵軌等設備，料將藉此名義試射洲際飛彈。

平壤政府表示，2月26日與3月4日的發射主要是為了開發一顆間諜衛星。北韓最高領導人金正恩曾警告，他很快地將發射「許多衛星」，而華府與南韓政府將其視為與ICBM相同的技術。ICBM最小射程為5500公里，可以從北韓到達美國，主要是為了搭載核武器所設計。

報導指出，平壤已經進行多次短程導彈試射，但自2017年以來沒有試射過任何ICBM或核相關武器。北韓的火星-12型彈道飛彈最遠射程可達4500公里，火星-14型則具有最遠8000公里的射程能力。一名匿名的美國官員將北韓最近試射ICBM系統的一部分視為「嚴重升級」的情況，並聲稱美國將在11日對北韓實施進一步制裁，阻止平壤取得「外國元件與技術」以發展導彈計畫。

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