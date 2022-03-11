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俄宣布：每天上午開放人道走廊　路線「通往俄羅斯」

▲▼在烏克蘭基輔附近的伊爾平，一名男子和一名兒童從唯一逃生路線逃離伊爾平鎮，而俄羅斯軍隊則向首都基輔挺進。（圖／路透）

▲俄方宣布在烏克蘭開放「通往俄羅斯」的撤離路線。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯軍隊持續在烏克蘭多地發動攻擊。俄羅斯國防部官員米琴特塞夫（Mikhail Mizintsev）於10日表示，俄方將在烏克蘭時間每天早上10時開始，為撤離平民暢通「人道走廊」，不過，部分撤離路線是通往俄羅斯。烏克蘭總統澤倫斯基稱，過去兩天內約有10萬名平民透過人道走廊撤離。

根據CNN報導，俄羅斯國防控制中心負責人米琴特塞夫表示，莫斯科政府決定在當地時間每天上午10時為烏克蘭平民開放通往俄羅斯的撤離路線，「單方面」保證俄羅斯武裝部隊控制地區的全面安全。

另據路透報導，俄羅斯國防部宣布，自莫斯科時間11日上午10時停火開放人道走廊，讓烏克蘭民眾能夠從5個城市撤離，包括首都基輔、蘇梅、第2大城哈爾科夫、馬力波及切爾尼戈夫。米琴特塞夫表示，上述5城市的民眾能疏散至烏克蘭其他城市或前往俄羅斯。

報導指出，目前尚不清楚這些開放路線是否有結束時間。另外，米琴特塞夫否認俄羅斯未遵守停火協議的報導，稱這些指控是卑鄙的謊言。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，過去兩天內，大約有10萬人透過人道走廊撤離，烏克蘭官員盡全力維持人道走廊的正常運作，人道主義救援、食物與藥品已經送達，另外，對於被完全封阻的馬力波（Mariupol）、伏爾諾華卡（Volnovakha）則將繼續努力試圖提供迫切需要的協助。

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