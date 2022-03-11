又1核設施遭俄軍轟炸　烏克蘭控：核恐怖主義！和車諾比完全失聯

▲ 車諾比核電廠內工作人員已受困近二周。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭後接連攻佔車諾比、札波羅熱核電廠，如今又傳出轟炸核設施。烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一座有實驗性核反應爐的研究機構遭到轟炸，指控俄國犯下核恐怖主義行為，且烏方和車諾比核電廠已經完全失聯。

根據《天空新聞》，烏克蘭議會在推特發文指出，俄國飛機向哈爾科夫一間物理及技術研究機構投擲炸彈，機構內設有實驗性核反應爐，且研究所附近的戰鬥仍在持續。內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）透露，研究所內存有用於科學目的的放射源。

Russia just attacked #Kharkiv Institute of Physics and Technology

Experimental nuclear reactor is located inside. The shelling caused a fire in a neighbouring hostel; the fight continues.#StopRussia #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/H88CYHGl9C — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 10, 2022

位於烏國南部的歐洲最大核電廠札波羅熱4日因俄軍空襲引發火災，火勢撲滅後被俄軍佔領，一度引發核災憂慮，卻又有核設施遭襲。烏克蘭核監管機構指控，俄國再度犯下核恐怖主義行為。

烏國議會補充，研究機構附近一家佔地約100平方公尺的旅館也起火。根據烏克蘭文傳電訊社，消防員已經趕往現場。

另一方面，車諾比落入俄軍掌控後，烏方及核電廠仍可透過電子郵件聯絡，但國際原子能總署（IAEA）10日發出聲明表示，「烏克蘭通知IAEA，他們今天失去和車諾比核電廠的所有通訊。」

車諾比9日傳出全面斷電，烏克蘭國家核電公司表示，因戰事因素無法搶通電力，核廢有輻射外洩風險，甚至可能造成第二次核災。IAEA對此則強調，停電對安全問題並不構成影響。俄方隔天宣布，電力已經恢復。

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