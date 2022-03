又1核設施遭俄軍轟炸　烏克蘭控：核恐怖主義！和車諾比完全失聯

▲ 車諾比核電廠內工作人員已受困近二周。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭後接連攻佔車諾比、札波羅熱核電廠,如今又傳出轟炸核設施。烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)一座有實驗性核反應爐的研究機構遭到轟炸,指控俄國犯下核恐怖主義行為,且烏方和車諾比核電廠已經完全失聯。

根據《天空新聞》,烏克蘭議會在推特發文指出,俄國飛機向哈爾科夫一間物理及技術研究機構投擲炸彈,機構內設有實驗性核反應爐,且研究所附近的戰鬥仍在持續。內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)透露,研究所內存有用於科學目的的放射源。

Russia just attacked #Kharkiv Institute of Physics and Technology

Experimental nuclear reactor is located inside. The shelling caused a fire in a neighbouring hostel; the fight continues.#StopRussia #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/H88CYHGl9C