唯一陰性！小職員成「公司最後堡壘」　霸氣進駐老闆辦公室驚呼：好大

▲原PO是全公司唯一還是陰性的人，被老闆視為最後的堡壘。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者林郁婷／綜合報導

香港疫情嚴重失控，許多公司要求員工，必須有快篩的陰性證明才能來上班。一位網友就表示，自己是全公司唯一呈陰性的人，因此獲得特權，可以在老闆的辦公室辦公，還被老闆視為「公司最後堡壘」，因為如果連自己都中鏢，公司就真的沒有健康的人類了。

根據《香港01》報導，一名網友在連登討論區發文表示，現在每天上班前，都要在公司門口做快篩，陰性的人才能進辦公室，「今日連僅存的另外幾位同事都驗出陽性，只剩我還是陰性」，於是老闆讓他在自己的辦公室工作，並視他為公司的救命稻草，「老闆說我是公司最後的堡壘，我如果也變陽性，全公司就真的再沒也有健康的人類了。」

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原PO笑言，「好開心終於有自己辦公室」，因為就連在家裡都要跟姐姐共用一個房間，更大讚老闆辦公室非常舒服，「這張大椅子真的好坐」。

▲原PO大讚老闆「這張大椅子真的好坐」。（示意圖／翻攝自pixabay）

網友看完爆笑表示，「現在你可以假扮老闆，還可以開房門大喊：『來人啊到我辦公室』」、「你可以炒老闆魷魚」；但也有人擔心，老闆已經確診了，辦公室可能存在很多病毒，「老闆確診了你進去他辦公室坐，表示你也可能會中招」、「老闆房有病毒，坐一天過過癮就快出去吧」。