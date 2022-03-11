　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

唯一陰性！小職員成「公司最後堡壘」　霸氣進駐老闆辦公室驚呼：好大

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO是全公司唯一還是陰性的人，被老闆視為最後的堡壘。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者林郁婷／綜合報導

香港疫情嚴重失控，許多公司要求員工，必須有快篩的陰性證明才能來上班。一位網友就表示，自己是全公司唯一呈陰性的人，因此獲得特權，可以在老闆的辦公室辦公，還被老闆視為「公司最後堡壘」，因為如果連自己都中鏢，公司就真的沒有健康的人類了。

根據《香港01》報導，一名網友在連登討論區發文表示，現在每天上班前，都要在公司門口做快篩，陰性的人才能進辦公室，「今日連僅存的另外幾位同事都驗出陽性，只剩我還是陰性」，於是老闆讓他在自己的辦公室工作，並視他為公司的救命稻草，「老闆說我是公司最後的堡壘，我如果也變陽性，全公司就真的再沒也有健康的人類了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO笑言，「好開心終於有自己辦公室」，因為就連在家裡都要跟姐姐共用一個房間，更大讚老闆辦公室非常舒服，「這張大椅子真的好坐」。

▲▼桌上型電腦,辦公室,工作。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO大讚老闆「這張大椅子真的好坐」。（示意圖／翻攝自pixabay）

網友看完爆笑表示，「現在你可以假扮老闆，還可以開房門大喊：『來人啊到我辦公室』」、「你可以炒老闆魷魚」；但也有人擔心，老闆已經確診了，辦公室可能存在很多病毒，「老闆確診了你進去他辦公室坐，表示你也可能會中招」、「老闆房有病毒，坐一天過過癮就快出去吧」。

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
嘉義景點驚見乾屍！　眼口爬出蛆蟲
蔣萬安逼保證不停電　蘇貞昌怒回嗆：你祖父還說要反攻大陸
新戰線開打！烏西城市首度被炸　爆出驚天巨火球
快訊／本土+7！　雙北爆不明感染源
快訊／台語歌手癌逝！　享年47歲
快訊／「嘉玲」只有1天！　台南今新增4例
快訊／黃尚禾認愛李千那！　合體曝「愛的結晶」
俄烏是前兆？先知400年前預言：2022「闇黑3日」大量人類
王柏融右膝挨觸身球全場驚呼！　受傷提前退場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

印度男解隔14天才確診「不改判」　羅一鈞：基因定序與防疫旅館無關

醫護被匡列人力短缺　指揮中心：鬆綁打滿3劑可申請「免隔離返工」

快訊／不明傳播鏈「增至3條」！　雙北家庭群聚感染源待釐清

快訊／台南藥師定序出爐！與宮廟遊覽車旅遊團同株

一周境外定序「Delta連兩週驗出」！餘下94人均染Omicron

第26期有21.1萬人上網「預約率1成6」　高齡長者8千人預約

再增75例境外移入！「45落地採檢確診」　自越南返台20人最多

再爆不明感染源！家庭群聚「橫跨雙北」　新北男有症狀自篩確診

台南+4！宮廟旅遊團相關擴大　確診者鄰居、足跡重疊者染疫

快訊／本土+7！雙北爆「不明感染源家庭群聚」、境外暴增75人

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

印度男解隔14天才確診「不改判」　羅一鈞：基因定序與防疫旅館無關

醫護被匡列人力短缺　指揮中心：鬆綁打滿3劑可申請「免隔離返工」

快訊／不明傳播鏈「增至3條」！　雙北家庭群聚感染源待釐清

快訊／台南藥師定序出爐！與宮廟遊覽車旅遊團同株

一周境外定序「Delta連兩週驗出」！餘下94人均染Omicron

第26期有21.1萬人上網「預約率1成6」　高齡長者8千人預約

再增75例境外移入！「45落地採檢確診」　自越南返台20人最多

再爆不明感染源！家庭群聚「橫跨雙北」　新北男有症狀自篩確診

台南+4！宮廟旅遊團相關擴大　確診者鄰居、足跡重疊者染疫

快訊／本土+7！雙北爆「不明感染源家庭群聚」、境外暴增75人

20年沒換！媽送LV皮夾捨不得丟　他曬「古董照」網驚呆：果然名牌

蘋果更強大螢幕顯示器將登場　分析師： Studio Display Pro版本6月發布

Google地圖拍下「路邊開啪」肉色野戰！　她爽一半見街景車嚇瘋

俄烏開戰「台股ETF」被瘋搶！　前10名一次看

91000元起！三陽「KRNBT」上市　重機級配備＆外型好改又好玩

不斷更新／俄軍開啟新戰線！烏克蘭再2城遇襲　炸出沖天火球畫面曝

印度男解隔14天才確診「不改判」　羅一鈞：基因定序與防疫旅館無關

8歲女孩帶斯塔福郡鬥牛㹴障礙賽奔馳　她3歲就「初登場」

醫護被匡列人力短缺　指揮中心：鬆綁打滿3劑可申請「免隔離返工」

快訊／不明傳播鏈「增至3條」！　雙北家庭群聚感染源待釐清

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

候診遇抖腳姐搖半小時　23秒千人看暈

教召開無敵星星要全休　醫官憶：那畫面好興奮

台灣隔68天本土+0　他揭就靠「1個字」

8歲女寫信求小英　想留在台灣

今晨10.9℃！變天時間曝光　鋒面掃過帶雨來

極地渦漩橫掃烏俄　未來72小時開戰最嚴峻時刻

台南府城「60年老店」無預警熄燈！經典「台式馬卡龍」沒了

8歲童「我想留台灣，離開會心碎」！呂秋遠提9關鍵

「39杯手搖飲沒買袋子」外送哥拚了！結局驚呆

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

醫護16人考「我是誰」？吳淡如：小孩根本沒看懂

當老婆塑膠？　人夫每天竟靠她叫起床

快訊／本土+7！雙北現不明感染源家庭群聚

更多熱門

相關新聞

日本挺烏宣言驚見繁中版　悄向台灣傳遞1訊息

日本挺烏宣言驚見繁中版　悄向台灣傳遞1訊息

日本政府在當地10日，以繁體中文等8種語言，發布了「日本與烏克蘭同在」的宣言，除了表示日本力挺烏克蘭的態度外，也傳遞日本與使用繁體中文的台灣、香港，在對抗權威主義國家的團結民主陣營關係。

香港確診破60萬！陸委會：9名台生確診

香港確診破60萬！陸委會：9名台生確診

港新增31402起確診病例 死亡人數增281人、死亡率升至0.49％

港新增31402起確診病例 死亡人數增281人、死亡率升至0.49％

快訊／聯亞揭香港疫情爆發4大主因　宣布「廣譜新冠疫苗」重新申請EUA

快訊／聯亞揭香港疫情爆發4大主因　宣布「廣譜新冠疫苗」重新申請EUA

香港確診數破50萬！　梁萬年：上升趨勢已被遏制

香港確診數破50萬！　梁萬年：上升趨勢已被遏制

關鍵字：

香港疫情快篩

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

快訊／黃尚禾直球認愛李千那：我們在一起！

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面