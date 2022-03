高雄式騎法慘了！飆人行道逼讓路挨波蘭記者怒轟　陳其邁怒下這令

I don’t like to use Twitter to complain but really, the plague of scooter racing on #Kaohsiung pavements is seriously wrong and I wish @KaohsiungCity finally noticed and addressed the problem. pic.twitter.com/1PoUJI2Q7B

記者賴文萱/高雄報導

高雄部分機車族為了少等一次紅燈,發明「高雄式左轉」。目前居住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特PO出一段5秒鐘的影片,抱怨機車騎士騎到人行道上,還對行人按喇叭、從後方催油門逼讓路。對此,高雄市長陳其邁回應,以影片上騎車那麼快的一個速度,這非常危險、很不應該,已要求警方嚴格執法。

對於波蘭記者抱怨高雄機車族騎車生態,陳其邁指出,人行道本來就是行人的專屬通道,嚴禁機車通行,尤其影帶他也看到了,騎這麼快實在不應該,所以已跟警察局講說務必嚴格執法,禁止機車在人行道騎車。

陳其邁強調,這個一定要嚴加來取締,保障行人的安全,尤其也有很多身障朋友在使用,以影片上騎車那麼快的一個速度,這是非常危險,很不應該。

▲Tomasz Śniedziewski拍下騎士在人行道上飆速的畫面。(圖/翻攝自推特/Tomasz Śniedziewski,下同)

波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski平時會透過推特分享在台灣生活的點點滴滴,但在7日一篇PO文中,他罕見抱怨道,雖然不喜歡用推特來抱怨,不過,高雄人行道上的機車飆速問題不僅很讓人困擾,也是嚴重錯誤的行為。

Tomasz Śniedziewski還附上一段5秒鐘的影片,只見一名機車騎士飛速行駛過人行道,過程中一度因為路面高低落差,連人帶車偏移了一下,接著從掌鏡的Tomasz Śniedziewski旁邊衝過去,畫面看起來十分驚險。

Happens all the time everywhere in Kaohsiung to the point that, I guess, everyone think it is normal. I have been honked while walking on a pavement before, not to mention drivers rev loudly behind my pack to force me to give them way. pic.twitter.com/3RrcUF3vvl