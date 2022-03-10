高雄式騎法慘了！飆人行道逼讓路挨波蘭記者怒轟　陳其邁怒下這令

I don’t like to use Twitter to complain but really, the plague of scooter racing on #Kaohsiung pavements is seriously wrong and I wish @KaohsiungCity finally noticed and addressed the problem. pic.twitter.com/1PoUJI2Q7B — Tomasz Śniedziewski (@TSniedziewski) March 7, 2022

記者賴文萱／高雄報導

高雄部分機車族為了少等一次紅燈，發明「高雄式左轉」。目前居住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特PO出一段5秒鐘的影片，抱怨機車騎士騎到人行道上，還對行人按喇叭、從後方催油門逼讓路。對此，高雄市長陳其邁回應，以影片上騎車那麼快的一個速度，這非常危險、很不應該，已要求警方嚴格執法。

對於波蘭記者抱怨高雄機車族騎車生態，陳其邁指出，人行道本來就是行人的專屬通道，嚴禁機車通行，尤其影帶他也看到了，騎這麼快實在不應該，所以已跟警察局講說務必嚴格執法，禁止機車在人行道騎車。

陳其邁強調，這個一定要嚴加來取締，保障行人的安全，尤其也有很多身障朋友在使用，以影片上騎車那麼快的一個速度，這是非常危險，很不應該。

▲Tomasz Śniedziewski拍下騎士在人行道上飆速的畫面。（圖／翻攝自推特／Tomasz Śniedziewski，下同）

波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski平時會透過推特分享在台灣生活的點點滴滴，但在7日一篇PO文中，他罕見抱怨道，雖然不喜歡用推特來抱怨，不過，高雄人行道上的機車飆速問題不僅很讓人困擾，也是嚴重錯誤的行為。

Tomasz Śniedziewski還附上一段5秒鐘的影片，只見一名機車騎士飛速行駛過人行道，過程中一度因為路面高低落差，連人帶車偏移了一下，接著從掌鏡的Tomasz Śniedziewski旁邊衝過去，畫面看起來十分驚險。

Happens all the time everywhere in Kaohsiung to the point that, I guess, everyone think it is normal. I have been honked while walking on a pavement before, not to mention drivers rev loudly behind my pack to force me to give them way. pic.twitter.com/3RrcUF3vvl — Tomasz Śniedziewski (@TSniedziewski) March 7, 2022

Tomasz Śniedziewski在留言區分享另一段影片，至少4名騎士疑似為了少等一次紅燈，乾脆排隊騎上人行道；他表示，這樣的情形高雄到處都在發生，而且每個人好像都已經習以為常，依照當地標準，騎士在人行道上的速度遠比第二段影片還要快上許多，他以前走在人行道上曾被騎士按喇叭，甚至在背後催油門，迫使他讓路。

Tomasz Śniedziewski在文章中特別標註高雄市政府的推特帳號，希望相關單位能重視並解決這個問題。文章公開後，不少台灣網友也留言表示，「台灣交通再不改革，就繼續丟臉到國外」、「我也很討厭在人行道騎機車的人們，如果只是牽車經過還好，直接在人行道上騎車，是不太顧及行人安全的事，台北也常常發生這種事」。

▼Tomasz Śniedziewski自曝曾在人行道上被騎士逼讓路。