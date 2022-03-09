快訊／高雄本土＋1！老新台菜員工傳給家人　疫情進第4波感染

記者許宥孺／高雄報導

高雄市9日新增一例本土病例，仍與屏東遊覽車旅行團有關，累計此傳播鏈中，高雄已有8人染疫。個案是老新台菜女員工的同住家人，4日匡列採檢PCR陰性後隔離，8日出現症狀快篩陽性，就醫採檢陽性，Ct值14.2，無社區風險。

▲高雄市今日新增一例本土病例。（圖／高雄市政府）

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衛生局指出，案號21082，為已匡列隔離期間，因症就醫陽轉個案，評估無社區風險、無足跡公布。本案為案20939同住密切接觸者，十多歲女性，於3月4日匡列，採檢PCR陰性後隔離，於3月8日出現症狀且居家快篩陽性，就醫採檢結果PCR陽性、Ct值14.2。

▲屏東旅行團已釀高雄8人確診，疫情進入第四波感染 。（圖／高雄市政府）

▲20832因症就醫，診所醫師靠著快篩試劑揪出這起群聚。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，新北案19665案衍生至案20248，再傳染旅遊團新北案20913，導致高雄市8人、台南市11人因而感染，特別是案21056、21082已進入第4波感染，顯示Omicron傳染風險極高，要特別呼籲市民朋友務必儘速接種第三劑疫苗有效增進個人防保護力，並要落實良好個人衛生習慣，戴口罩、勤洗手，以確保個人及社區安全。

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