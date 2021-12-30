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參加「可果美蕃茄醬 幸福料理賽」 頭獎五萬元　替自己幸福感超前部署！

▲▼可果美蕃茄醬,Fred,料理賽。（圖／可果美提供）

▲參加「可果美蕃茄醬 幸福料理比賽feat.飢餓廚房」最高頭獎獎金五萬元。（圖／可果美提供）

消費中心／綜合報導

想展現廚藝，卻苦無大展身手的地方嗎？現在「可果美蕃茄醬 幸福料理比賽feat.飢餓廚房」正如火如荼的徵稿中，可利用此次跨年連續假期，讓你的廚藝被大家看見！這次比賽運用可果美蕃茄醬進行料理，並分享你的料理故事，不僅投稿人人有獎，若進入決賽最高頭獎獎金有五萬元！知名網紅五寶媽、布魯媽媽，也紛紛運用可果美蕃茄醬，端出一道道美味又幸福料理。

▲▼可果美蕃茄醬,Fred,料理賽。（圖／五寶媽提供）

▲五寶媽（1男+4胞胎=五寶媽O.Q.Ma）運用可果美蕃茄醬製作「蕃茄燉牛肉」以及「Pizza」，全家能夠聚在一起吃飯就是最幸福的事。（圖／1男+4胞胎=五寶媽O.Q.Ma提供）

平時晚間時常要自己一人照顧五個孩子的五寶媽，能夠與在外地工作的老公、小孩齊聚一同吃飯，就是最幸福的時刻！也因此這次，五寶媽運用孩子喜歡的可果美蕃茄醬，料理下飯的「蕃茄燉牛肉」，爸爸也製作好吃的Pizza，酸甜的滋味，小朋友吃的開心，全家一同享受可果美蕃茄醬帶來的幸福時刻！

▲▼可果美蕃茄醬,Fred,料理賽。（圖／布魯媽媽提供）

▲布魯媽媽（Blue's Blue -布魯家的開心廚房）用可果美蕃茄醬料理超下飯的「糖醋高麗菜燒五花」，看著親朋好友滿足享用的時刻，就是最幸福的事。（圖／Blue's Blue -布魯家的開心廚房提供）

有種幸福，是看著親朋好友享用自己的料理，親友的眼裡透著滿足的眼神，讓料理變得更加幸福！身為料理人的布魯媽媽，比起自己大快朵頤，更喜歡看著身旁的人享用自己料理的快樂神情，不僅治癒自己的疲憊，也帶來滿滿的幸福感！想讓大家吃的開心又安心，布魯媽媽運用廚房必備的可果美蕃茄醬，料理「糖醋高麗菜燒五花」煎至焦黃的五花肉片，以及大把的高麗菜，搭配以可果美蕃茄醬調製而成的糖醋醬，營養均衡之外，酸甜的滋味不僅下飯，也讓料理一上桌就被迅速掃光，看著大家喜歡的模樣，也讓幸福感倍增！

▲▼可果美蕃茄醬,Fred,料理賽。（圖／可果美提供）
▲「可果美蕃茄醬 幸福料理賽feat.飢餓廚房」已有多位網友投票，111/1/23前就到活動專區投稿，為自己贏得獎金增添幸福。（圖／可果美提供）

即日起至111/1/23 23:59到「可果美蕃茄醬 幸福料理賽feat.飢餓廚房」活動專區投稿，人人有獎以外，更有週週抽通路禮券的機會！第二階段1/24 11:00~2/6 23:59將進行人氣投票，獲得前十名的人氣作品獎，經由專業評審評選後，將有三名可進入飢餓廚房攝影棚進行總決賽，贏得頭獎好禮！跨年假期與親朋好友度過幸福時刻，就用可果美蕃茄醬製作一道道幸福料理，料理好安心，美味拿獎金，讓幸福感加倍！

「可果美蕃茄醬　幸福料理賽feat.飢餓廚房」活動網址



 

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