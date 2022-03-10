台中惡火奪6命！超有錢房東愛囤物　連Google街景都拍到垃圾山

▲興中街惡火6死，房東瘋狂囤物癖連Google街景都拍到。（圖／翻攝Google街景，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市中區興中街一棟住宅6日發生6死6傷火警悲劇，房東莊姓婦人有囤物癖，喜歡在外面撿拾物品、回收物到大樓堆放，長年累月甚至形成恐怖「垃圾山」，騎樓被垃圾堆到寸步難行，被認為是造成這次火災釀6死原因之一，連Google街景都拍下垃圾堆積成山、滿溢到騎樓的畫面，甚至連莊婦也被拍入其中。

莊婦愛囤物的惡習造成環境髒亂、老鼠蟑螂亂爬、臭氣沖天，多年來已讓周邊鄰居憤怒不已，頻頻檢舉。環保局近2年也對莊姓女屋主裁罰24件，最近一次則是在3月4日，一共清出1120公斤的雜物與垃圾。依據Google街景拍下畫面，該棟大樓騎樓跟左側堆滿雜物，騎樓下站著一名男性，街道上站著一名嬌小女性，兩人疑似在處理回收物。柳川里長蔡翠碧也向《ETtoday東森新媒體》證實，該名女性就是房東莊婦。

起火大樓前身為旅館，當中有41間套房，一層樓約有6到7間左右。根據里長蔡翠碧表示，莊婦是第三手屋主，當初疑似為了避稅將房子登記在妹妹名下，並將大樓內的套房出租。莊婦當了包租婆，卻仍愛到處撿回收物，當中2樓沒有出租直接成了莊婦的回收倉庫。