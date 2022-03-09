台中6死惡火　3F男倖存「一個人光溜溜」躺4天淚喊：什麼都沒了

▲興中街火警造成6死6傷。（圖／記者白珈陽攝）

記者唐詠絮／台中報導

台中市興中街一棟違建出租大樓6日因為房客縱火，造成6死6傷的慘劇，一名住在3樓的男子，在火場當天被嗆燒傷，送進澄清醫院平等院區加護病房，下午在臉書po文，稱他什麼都沒了，連拖鞋也是社工人員準備，「經歷了這一場人生無常，才知道甚麼叫無常。」同時也還原當天火災當下的狀況。

男子指出，住進加護病房4天後，下午2點終於轉出普通病房，頭仍昏昏身體仍很虛弱，耳朵被燒傷也不方便接聽電話，只能藉著po文感謝有來自政府及各單位關切，讓他感受到生命的彌足珍貴。

▲台中民宅火警受傷男子臉書po文生命可貴。（圖／男子提供）

以下為男子po全文：

「剛才2點鐘從加護病房病房出來，前幾天台中興中街火災受災戶6個倖存者之一，結果我的傷勢比較嚴重 在加護病房 待了4天 下午才從加護病房轉到一般病房 恍如隔世。

火災發生之時，我通知我朋友趕快跑，結果同層樓還有一位大姐，因為驚嚇過度不敢跟我們一起跑 ，我一直掙扎要不要拉他出來因為他身體過於肥胖行動不方便，結果在醫院急診室，他就在我旁邊活生生的過世了，我心裡真的好遺憾希望各位好朋友真的要把握當下、好好生活」。

什麼都沒了、只剩一個人光溜溜的，現在連拖鞋都是社工去買來給我穿的，但是那個都不要緊，因為我還活著，大難不死恍如隔世，經歷了這一場 人生無常 才知道生命的可貴，剛轉到一般病房 就一連接件了很多重量級人物 包括台中市長、社會局長、彰化縣長主任秘書、立法委員，各單位的人一直持續關心。

最主要是~我還活著……」。