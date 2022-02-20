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史上最大規格升級！　外傳iPhone 14 Pro RAM有8GB

▲iPhone 14預計將搭載更大的RAM。（圖／取自9to5google）

▲iPhone 14預計將搭載更大的RAM。（圖／取自9to5google）

記者余弦妙／綜合報導

根據外媒MacRumors報導指出，蘋果 iPhone 14 Pro 將配備 8GB 記憶體，這是 iPhone系列中配置最高規格的記憶體。

《MacRumors》報導中指出，韓國部落格 Naver 帳號「yeux1122」先前的發文中指出，iPhone 14 Pro 將配備 8GB 記憶體。這是據說來自於供應鏈的消息，iPhone 14 Pro 的記憶體組件現已得到確認，並補充說似乎正在加快量產的速度。

這名南韓部落客先前就曾準確的爆料過2021年下半年發布iPad mini 6的消息，爆料中指出，2021下半年推出搭載8.7吋顯示器的iPad mini，且第六代iPad mini 邊框會較前代窄，雖然後來蘋果正式推出第六代 iPad mini 後，螢幕尺寸僅 8.3 吋，但邊框設計與新機發表時間正確。

另外，海通國際證券分析師Jeff Pu去年年底的一份報告同樣聲稱，6.1英吋的iPhone 14 Pro和6.7英吋的iPhone 14 Pro Max型號將配備8GB記憶體。這將比iPhone 12 Pro和iPhone 13 Pro的6GB記憶體有顯著增加，是目前iPhone中提供的最大記憶體。

非Pro版iPhone機型的記憶體通常較少，因此6.1英吋的iPhone 14和6.7英吋的iPhone 14 Max的記憶體似乎可能低於8GB。

而《MacRumors》認為，從跑分結果顯示，iPhone 13 Pro 效能表現優於三星電子最新 Galaxy S22 Ultra ，但 iPhone 13 Pro 記憶體遠不及 Galaxy S22 系列；如果 iPhone 14 Pro 提升記憶體，會更有利 iPhone 拉近與 Android 旗艦機的距離。

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