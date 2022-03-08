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【廣編】振興加碼最後倒數！家電單筆滿4千再送4千

▲振興加碼最後倒數，單筆消費滿4000元再送4000元。（圖／大同3C提供）

圖、文／大同3C提供

振興券倒數兩個月，還在守著面額痴等加碼優惠嗎？來，就怕你不等，等到就是你的了！即日起至3／31(四)至全台大同3C直營門市消費享全館分期5期0利率，單筆消費滿4,000元再送4,000元，消費百分百回饋讓您荷包很有感 。

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空調早春好禮送，各品牌指定空調享好禮多選一，包括Panasonic國際、SHARP夏普、台灣三洋、富士通、大同、三菱、日立等品牌，現在買不僅退貨物稅再送好禮，同時搭配大同3C消費滿4,000元送4,000元活動，讓你買得開心拿到手軟。

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