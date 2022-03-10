在俄台人衝麥當勞「買9塊雞塊」只要台幣25元！　鄉民羨：全包下

▲俄羅斯民眾排隊等點餐。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，受到國際社會廣泛譴責與制裁，美國食品產業巨擘麥當勞8日宣布，暫停在俄羅斯的所有業務，一名在俄羅斯的台灣人表示，現在人就站在麥當勞前，不知道該點什麼餐，同時貼出當地的照片，可以看到收銀台前擠滿人，而且因為盧布下跌，9塊雞塊只要新台幣25元。

原PO在PTT發文，「麥當勞快關了，要怎麼點餐？」再過幾天麥當勞就要關了，把握還能吃到機會，但是站在點餐機前面，卻不曉得該吃什麼比較好，「有沒有要怎麼點餐的八卦？」另外，他也貼出當地的照片，從外面看，座位區的人不多，店內也沒有擠滿人，不過走進店裡，就看到不少民眾排隊等待點餐。

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貼文一出，網友們表示，所有種類的餐點都點，「蘋果派先十個吧」、「各買10份回家放啦，反正不會壞」、「當然是店裡剩下的全包起來啦」、「就買一堆愛吃的，回家冷凍慢慢吃啊」、「奶昔一定要先喝3杯，下次喝到不知何時了」、「買原物料，不然也是丟掉」、「All In大麥克」。





▲原PO站在點餐機前，不知道該點什麼。（圖／翻攝自PTT）

原PO在留言區透露，在停業的這段期間，麥當勞依然會付薪水給員工。此外，俄羅斯因為入侵烏克蘭遭受經濟制裁，盧布大跌超過30%，不少網友好奇問，「現在買換算起來是不是超便宜？」他則回應「剛點9塊麥克雞塊，台幣25元」，而且現在還可用信用卡，「明天就不能刷的樣子，在這裡刷信用卡比較便宜」。

超便宜的價格羨煞網友，「有夠便宜」、「拜託，替我吃個90塊」、「用盧布買等於打五折，好划算」、「便宜死了，9塊麥克雞塊才台幣25元」、「雞塊也太便宜，好爽」、「雞塊套餐才台幣58元，好爽」。