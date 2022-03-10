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媽「沒吃飯冒雨抱兒」跑外送　她不捨暖遞早餐！網大讚：po文太優

▲▼外送員媽媽抱著小孩冒雨跑單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO拍下外送員媽媽抱著小孩冒雨跑單的動人畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者黃品臻／綜合報導

外送員不論外頭颳風下雨，還是豔陽高照，為了生計都會咬牙堅持上路送餐。就有網友拍下一位外送員媽媽令人動容的背影，在帶著孩子、沒吃早餐的情況下努力跑單，原PO見狀也趕緊拿了食物給該位媽媽，照片看在網友眼裡都相當不捨，也大讚原PO的暖心之舉。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「早上固定都會叫外送早餐，好幾次來的都是個媽媽，前面還背著小孩來送餐」。她回憶某次終於忍不住問這位外送員媽媽吃過早餐沒，而對方只是搖搖頭微小了一下，便匆忙離開。

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原PO提到，在她開口問外送員的隔天，同事也叫了外送，「來的還是個媽媽，我趁機拿了2個飯糰跟米漿給她，對方原本是說謝謝、不用了，我說沒關係，妳快去接下一單吧～她微笑點頭致意就離開了」。從原PO貼出的照片也可以看到，下雨天的馬路上，外送員媽媽背後揹著外送餐袋，孩子就被她抱在懷裡，辛苦工作的畫面讓人佩服又不捨。

▲▼外送員媽媽抱著小孩冒雨跑單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO的暖心舉動讓網友大讚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

見到此情此景，讓原PO有感而發地表示，「因為自己也是媽媽，很清楚，一邊帶小孩一邊工作，還沒吃早餐辛苦，也很佩服在辛苦的環境下仍保持笑容，希望外送員媽媽拿到早餐後，吃飽後更有動力繼續接下一單。」

溫暖的故事也讓網友們紛紛留言表示，「好人一生平安，謝謝你的善心」、「為母則強～辛苦了！」「善是會傳下去的！！施比受更有福」、「看了好想哭，媽媽的韌性是無人能比的！這位媽媽加油」、「這才是我要看的正能量」、「這個po文優～」「大家都努力的生活著」。

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