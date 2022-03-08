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外送員弄錯地址！拒補送還嗆「隔壁自己去拿」　他公審2派戰翻

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員餐點送錯大樓，卻拒絕補送不處理，（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」投訴，他日前透過外送平台點餐，不料外送員卻送錯了地方（隔壁大樓），他打電聯絡對方並希望送到正確位置，沒想到卻被外送員以「我已經走了」為由拒絕，氣得他決定上網公審，貼文一出立刻引發網友兩派論戰。

原PO表示，他凌晨透過外送平台叫宵夜，APP顯示說餐點已送達後，他就立刻下樓取餐，不料管理室警衛卻說，根本沒有拿到餐點，他只好透過APP客服，打電話給外送員，要求對方確認一下，是否有送到正確的位置，經過交談後確認是送錯了，送到了隔壁的大樓。

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他希望對方再送一次，不料外送員卻說「可能要麻煩你自己去拿了，因為我已經離開那邊了」，氣得他大罵「你送錯地方，怎麼會要我自己去拿呢」，沒想到對方竟說「那這樣就沒辦法了」，氣得他決定客訴退費，並說「如果還要我自己去拿，那我還要叫外送幹嗎」。

原PO最後說，他訂餐時明明有註明大樓名稱，如果外送員犯錯後誠心道歉，他也不會怎麼樣，但對方口氣差又掛電話，才會讓他如此憤怒，何況餐點本來就應該送到指定位置，也直言「辛苦跟體諒是給那些做好事情的人，還有做錯事情勇於承認並改善的人，不是給那些打死不認，並且覺得自己沒做錯的人」。

▲▼ 外送員,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO訂餐有註明大樓，結果外送員仍送錯，還不願意善後。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文一出立刻引發網友兩派論戰，有人認為「都退費了，對方也做了白工，怎麼氣還沒消，跑遠了不能回來也是人之常情」、「去拿一下而已，有必要上爆料，無聊」、「就在隔壁就自己去拿ㄧ下啊」、「如果是我，我還是會去拿耶，畢竟大家都是在辛苦工作，互相體諒一下吧」。

另一派的網友認為「好險我都選擇付現，一定要親手交給我才能拿到錢」、「送到指定位置是工作」、「要是包裹物流這樣弄，早就被告了」、「就是有這種不尊重工作的人，拉低外送員素質」、「愛嫌又愛做，愛做又做不好，標準台客」、「現在外送都很大尾，全世界他們最辛苦、委屈，大家都要體諒他們」。

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