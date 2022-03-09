「男友穿著我內衣」調情！網卻見「女友1舉動」怒了：好恐怖

▲男友穿原PO內衣調情，原PO求問大家看法。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

調情是感情中重要的保鮮劑，但分寸該如何拿捏呢？一名女網友透露，日前與男友出遊住宿，怎料原PO洗完澡走出浴室，發現男友身上正穿著原PO內衣。直到某天，原PO忍不住與媽媽聊到此事，媽媽語帶關心直呼，怕是男友童年某方面沒被滿足到。文章曝光後，一票網友對於原PO出賣男友的行徑，反酸「好恐怖。」

一名女網友在Dcard表示，某次與男友去住飯店，結果洗完澡出來，眼前一幕讓她笑爆，只見男友穿著原PO的性感內衣，淘氣又奇葩的畫面讓她永生難忘。

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儘管知道男友愛胡鬧，但原PO好奇心驅使下，還是私底下與媽媽討論男友的怪怪行徑。媽媽認為，「很怕是他在童年是不是某方面沒有被滿足到？」聞言，原PO則困惑拋問，「不知道在未來會不會有什麼影響？大家看法如何？」

文章曝光後，結果釣出一票女網友笑虧，男友也會有同樣舉止，「他是開玩笑的那種穿嗎，因為我男友也會，還會戴在頭上，我還幫他拍照」、「我男友也會，他看到我穿的都拿來試穿，有次他直接當我的面，穿我的內衣跟內褲」、「男友之前洗完澡出來，穿著我的內褲還叫我看，頭很痛，幸好沒有被他的大屁屁撐大」、「一起洗澡，出來後我男友直接拿我的內褲來穿」。

▲網友反酸，原PO出賣男友很母湯 。（圖／翻攝Dcard）



不過留言串中，多數人認為這次情侶間的甜密調情，無法接受原PO與長輩討論這種私密事，「男生對女生內衣內褲有戀物癖正常，話說這種情趣的事情跟妳媽分享，我都替妳男友尷尬了」、「這篇重點不是男友穿內衣，是妳賣了妳男友」、「妳跟妳媽講幹嘛，好恐怖，男的又不是認真想穿，只是要鬧妳而已」、「也顧一下男友的感受吧，男友知道妳跟媽媽講嗎」、「跟媽媽討論真的沒在尊重」。