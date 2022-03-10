史上最大宗法拍口罩！551萬片「整批賣」　不定底價關鍵條件曝

記者游瓊華／連線報導

法務部行政執行署彰化分署在去年變賣彰化地檢署查扣的口罩後；今年3月彰化地檢署又再次囑託彰化分署變價其因犯罪所查扣的混充醫療用口罩，數量約有551萬餘片，為地檢署囑託變價口罩數量最大宗的案件，將全採用通訊投標方式進行，訂3月16日拍賣 3月14日供申請民眾觀覽，投標不定底價。

▲551萬片史上最大批法拍口罩「整批賣」，3/15前通訊投標。（圖／彰化分署提供，下同）



彰化地檢署在109年11月間接獲檢舉，彰化田尾鄉一家口罩製造商在未經核准之下，擅自製造生產「健康天使」品牌醫用口罩，彰化地檢署當時現場扣案的未經核准擅自製造口罩數量為1906箱，共扣押381萬多片；之後又自市場回收尚未出售的口罩，最後總共遭扣押的口罩總數為551萬餘片及扣押違法販賣而事後回收之口罩約169萬餘片。





但口罩工廠喊冤表示，公司原本即為專業製造口造的大廠，而且早已經過衛福部核准製造專業醫療口罩。只不過因為不諳法律規定，繼續擴充公司二場產能時，在衛福部許可尚未下來時，就提前製作這批被查扣的口罩，以致於違反藥事法被查獲。

由於該公司所製造的口罩其實已符合醫療口罩的要求，但因未經衛福部許可，以致於違法而無法正常販售，如一旦進行銷毀，反而造成資源浪費。彰化地檢署為求在合法前提下讓物能盡其用，因此囑託彰化分署進行該批口罩變價程序。

彰化分署表示，這次口罩數量龐大共551萬餘片，且產品種類複雜，包括成人平面口罩、成人立體口罩、兒童平面口罩、幼童立體口罩四大類，還分為藍色、綠色、粉色、橘色及紫色等，而品質也分為現場查扣以及嗣後自市場回收兩大類，如果要細分進行變賣，耗費人力極大。故在考量節省成本的前提下，決定以整批方式進行變賣。

不過彰化分署也指出，拍定人購得的口罩僅能自用或無償贈與第三人，不得以任何方式轉售第三人。

有意投標的民眾須在3月15日前將投標書相關資料寄，以雙掛號方式寄達到「彰化光復路郵局23-119信箱」，且應先繳納保證金5萬元。