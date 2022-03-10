　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

200億「海上皇宮」現蹤義大利　傳普丁是船主！神秘遊艇掀熱議

▲「山魯佐德號」（Scheherazade）。（圖／達志影像）

▲超級遊艇「山魯佐德號」（Scheherazade）。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

隨著西方對俄羅斯祭出一波波的制裁，許多俄國富豪因為害怕被對付，紛紛開著超級遊艇逃亡他國。義大利北部一處港口近日就出現一艘造價約7億美元（約新台幣198.5億元）的神祕遊艇，而船主疑似就是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

根據《每日郵報》報導，這艘價值7億美元的遊艇 「山魯佐德號」（Scheherazade）是世界上最大、最昂貴的超級遊艇之一，宛如一座海上皇宮，自 2020年推出以來，它的擁有者就一直是處於保密狀態，而目前這艘遊艇就停泊在義大利托斯卡納海岸（Tuscan coast）的一處造船廠進行維修，同時義大利警方也展開了對這艘船隻的調查。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

報導指出，有消息人士透露，山魯佐德號的船員疑似都是俄羅斯人，且上周歐盟宣布對俄羅斯進行制裁後，造船廠總部馬上就召回了一支負責維修該船的德國團隊，讓不少工人猜測，這艘船的主人就是普丁本人。

然而，該艘遊艇的船長貝內特（Guy Bennett-Pearce）則否認普丁就是船主，甚至強調普丁從沒有出現在這艘船上，自己也沒看過他，「我堅信船主不在任何制裁名單上」，不過他卻拒絕透露遊艇的所有者，並且不排除船主就是俄羅斯人，引人遐想。

據了解，俄國富豪的資產在一連串的制裁下，紛紛開著遊艇逃亡他國，像是鋼鐵富豪摩達雪夫（Alexei Mordashov）正開著超級遊艇「Nord」前往非洲塞席爾；俄國銀行家柯斯丁（Andrey Kostin）也正開著「海上狂想曲」（Sea Rhapsody）從土耳其逃向馬爾地夫，而億萬富豪烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov）的豪華遊艇「迪爾巴號」（Dilbar）則是在德國被當局扣押。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►MIT之光！超好穿「三花精梳棉內褲」打折了！

ET快訊
軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」　駕駛夫氣炸還原過程
新北嚴重車禍　27歲男噴飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓國總統大選超拉鋸　最終投票率77.1%

克里姆林宮：禁運俄石油「美國已宣戰」　拜登打給沙烏被拒接

200億「海上皇宮」現蹤義大利　傳普丁是船主！神秘遊艇掀熱議

烏克蘭總統幕僚爆料：澤倫斯基被暗殺「至少十幾次」

CNN解讀：習近平願意跟國際社會合作，調停烏克蘭戰爭

道瓊開盤「大漲620點」　大宗商品價格反彈降溫

快訊／車諾比核電廠斷電了！「核廢冷卻」無法運作　恐爆二次核災

俄軍佔領車諾比13天　與「國際原子能總署」遠端資料傳輸中斷

瘟疫戰？　美國務次卿承認：烏克蘭有生物實驗室

南韓大選「出口民調」出爐！尹錫悅略勝李在明　差距不到1百分點

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

邱鋒澤秒拒小S一夜情邀約　吼「樓上揪樓下」公主抱丟丟妹伸紳士手

粉絲衝上送娃娃被擋！ Jisoo「下秒打開車門收禮」暖哭粉

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

韓國總統大選超拉鋸　最終投票率77.1%

克里姆林宮：禁運俄石油「美國已宣戰」　拜登打給沙烏被拒接

200億「海上皇宮」現蹤義大利　傳普丁是船主！神秘遊艇掀熱議

烏克蘭總統幕僚爆料：澤倫斯基被暗殺「至少十幾次」

CNN解讀：習近平願意跟國際社會合作，調停烏克蘭戰爭

道瓊開盤「大漲620點」　大宗商品價格反彈降溫

快訊／車諾比核電廠斷電了！「核廢冷卻」無法運作　恐爆二次核災

俄軍佔領車諾比13天　與「國際原子能總署」遠端資料傳輸中斷

瘟疫戰？　美國務次卿承認：烏克蘭有生物實驗室

南韓大選「出口民調」出爐！尹錫悅略勝李在明　差距不到1百分點

韓國總統大選超拉鋸　最終投票率77.1%

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊還有95%完好無損

克里姆林宮：禁運俄石油「美國已宣戰」　拜登打給沙烏被拒接

阿北又又又出事了！台中同地點「開車衝田裡」…她蹲田埂發抖

2022超強精華水！倩碧水磁場「粉紅水」多效養膚、靈芝水升級10倍濃粹

200億「海上皇宮」現蹤義大利　傳普丁是船主！神秘遊艇掀熱議

被爆大鬧餐廳！曹格還原始末「我才不會道歉」　反控爆料客人勒索

不挺柯瑞？柯爾稱約基奇該連霸MVP　勇士2度試訓「前新人王」

新北砂石車剎不住撞雙載機車　男女彈飛「家屬同意拔管」雙亡！

狼人殺女神爆交往男模！　留言甜喊「寶寶」被抓包…回應揭關係

小鬼王琳凱直播一摸鼻子「鮮血狂流」！　傻眼定格5秒嚇壞粉絲…急喊：我沒事

國際熱門新聞

車諾比核電廠斷電　恐爆二次核災

澤倫斯基被暗殺「至少十幾次」

CNN解讀：習近平願意調停烏克蘭戰爭

坦克恐成「40噸鐵打冰櫃」！俄軍不動就要凍死

道瓊開盤「大漲620點」　大宗商品價格反彈降溫

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他嚇壞不敢買

克里姆林宮：美國已向我們宣戰

沒得吃了！俄羅斯人「擠爆麥當勞」

北約：俄若攻擊烏補給線　視同攻擊北約

瘟疫戰？　烏克蘭有生物實驗室

神秘台灣阿北掏1萬美元現鈔　給烏克蘭人後消失

200億神秘遊艇現蹤義國　傳普丁是船主

俄軍占領車諾比13天　IAEA：遠端資料傳輸中斷

「加拿大神狙」入境烏克蘭抗俄

更多熱門

相關新聞

CNN解讀：習近平願意調停烏克蘭戰爭

CNN解讀：習近平願意調停烏克蘭戰爭

中國國家主席習近平8日下午在北京跟法國總統馬克宏、德國總理蕭茲舉行視訊峰會。CNN對習近平在峰會中的談話內容作出解讀認為：中國願意跟國際社會「積極合作」，調停烏克蘭的戰爭。 不過習近平並未提供更多細節。他同時重申反對西方對俄羅斯實施制裁。

普丁連基隆都攻不了！　他分析「俄軍戰略」狂罵：根本腦殘

普丁連基隆都攻不了！　他分析「俄軍戰略」狂罵：根本腦殘

超大咖音樂家「俄大使館門口」獨自演奏！

超大咖音樂家「俄大使館門口」獨自演奏！

俄烏戰爭　習近平在打什麼算盤？

俄烏戰爭　習近平在打什麼算盤？

英美禁運俄國石油！楊永明：制裁是雙面刃

英美禁運俄國石油！楊永明：制裁是雙面刃

關鍵字：

ScheherazadeTuscan coast義大利普丁

讀者迴響

熱門新聞

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

入夜急墜10°C！1圖看懂氣溫走勢

公婆車禍過世「丈夫竊喜」！原因曝光網心疼

他體重「詭異狂掉」罹癌王！醫嘆：6個月後離世了

台東近海5.6強震！網見位置喊不妙

具俊曄不認愛氣哭大S！小S暴氣開罵　翻臉影片曝

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫氣炸還原過程

機車竄出砂石車撞上　1死1重傷

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

莉婭700字告別謝和弦！　「沒以正常戀愛關係相處」

朱芯儀罹癌後首露面！　化療副作用「頭髮全掉光、指甲全斷裂血流不止」

車諾比核電廠斷電　恐爆二次核災

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候
19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面