普丁「防刺殺」維安超狂！保鑣不能怕冷、流汗　護送車隊竟有導彈

▲2017年4月，普丁前往吉爾吉斯時，身邊圍繞保鑣。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄國總統普丁曾是蘇聯國家安全委員會（KGB）特務，2000年掌權以來，一直非常注重安全及健康，就是為了保護自己逃過暗殺。據傳，他的身邊隨時有俄羅斯聯邦警衛局（FSO）的維安人員圍繞，這些保鑣被要求體格強健、精通操縱心理學、能夠忍耐嚴寒且高溫也不會出汗，總統護送車隊包括裝甲車、特種部隊及可攜式防空導彈。

俄國官媒RT轄下新聞網《超越俄羅斯》報導，普丁的保鑣隨身配備防彈公事包，以及裝滿「穿甲彈」的俄製SR-1維克多手槍（SR-1 Vektor），前者能在遇襲時充當總統的盾牌，後者能在100公尺內近身作戰時，殺傷身穿防彈衣的敵人。雖然他們年滿35歲就需退役，但通常被派予位高權重的新職位，例如地方首長、聯邦部長、指揮官及克里姆林宮行政人員等等。

▲2018年3月，普丁抵達俄國第4大城凱薩琳堡（Yekaterinburg），身邊都是幕僚與保鑣。（圖／達志影像／美聯社）



普丁出門時，護送車隊包括重型裝甲車、配備AK-47的特種部隊、反坦克手榴彈發射器及可攜式防空導彈。他現身公共場合時，外圍繞著4圈貼身保鑣，另一些維安人員身穿便衣、埋伏人群中，周遭大樓屋頂都有狙擊手埋伏。

普丁出席的所有場所都須接受維安檢查，安裝無線電干擾裝置，防止炸彈遠端引爆，技術人員也嚴密監控該地區的手機及其他電子設備。他出國前，先遣團隊提前數月抵達目的地，考察社會大眾觀感、該地區是否遭受惡劣天氣或自然災害影響等等。

▲2018年，普丁在克里姆林宮會見匈牙利總理維克多（Viktor Orban），保鑣嚴陣以待。（圖／達志影像）

外界長年流傳普丁使用替身，他本人2016年受訪時透露，俄羅斯2000年初期與車臣分裂份子交戰之際，他好幾次計畫親赴前線，都被幕僚提議派出替身；但在2020年另一次訪談中澄清，自己每次都拒絕使用替身。

國際美食組織「廚師俱樂部」（Club des Chefs des Chefs）負責在外交場合替各國元首及君主烹煮佳餚，創辦人布拉加德（Gilles Bragard）2012年向《每日電訊報》表示，普丁為了避免下藥中毒，在克里姆林宮裡也有專屬試吃員，「醫師和主廚會一起檢查每一道餐點。」

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