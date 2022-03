俄停火期炸醫院　病患遭活埋！澤倫斯基：全世界還要當多久幫兇？

▲俄軍違反停火協議,空襲馬力波一間婦幼醫院。(圖/取自澤倫斯基推特)



記者王佩翊/編譯

俄羅斯揮兵進攻烏克蘭已經超過2週,儘管普丁強調只會鎖定軍事目標,然而實際上卻有大量平民遭到俄軍攻擊,死傷慘重。如今更傳出俄軍在協議停火期間,發動砲擊,甚至還空襲馬力波的一間婦幼醫院,導致大量婦人與兒童慘遭活埋於瓦礫之下,讓烏克蘭總統澤倫斯基氣得表示,俄軍簡直泯滅人性,同時要全世界不要再無視俄國的恐怖行為,並成為幫兇。

澤倫斯基9日上傳了一則影片,影片內是一間位於馬力波的婦幼醫院慘遭俄軍襲擊的畫面。只見現場滿目瘡痍,屋瓦殘破不堪,所有醫療器械全都被炸飛,至今仍有許多在醫院的婦人與兒童被埋在瓦礫之下。他憤慨寫道,「馬力波。俄羅斯軍隊襲擊了婦幼醫院。婦人、孩子們都被埋在廢墟之下。這是暴行!這個世界還要無視這樣的恐怖行為並且成為他們的幫兇多久?請立刻設立禁飛區!停止殺戮!你擁有力量,但你卻正在失去人性。」

▲澤倫斯基呼籲盡快設立禁飛區。(圖/取自澤倫斯基推特)



馬力波市議會、市長柯瑞蘭寇(Pavlo Kyrylenko)以及烏克蘭外交部也先後證實醫院遭空襲的消息,目前仍在清查詳細死傷人數。外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)指出,馬力波有將近3000名新生兒缺乏藥物與糧食,但俄軍卻違反停火協議,持續阻止人道救援與民眾的撤離工作,並進行無差別砲擊,企圖藉此挾持當地40萬居民。

俄羅斯出兵至今已經超過2週,官方不斷宣稱並未攻擊平民,然而根據聯合國統計,自其開戰以來,至少有516名烏克蘭平民喪命,908人受傷,實際死傷人數恐怕更高。

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k