遠傳即起開放預約登記5G iPhone SE　登記成功還可拿1000元





▲iPhone SE 3顏色。（圖／取自蘋果）

記者余弦妙／台北報導

遠傳電信今（9）日上午11時開放線上登記預約全新5G iPhone SE，以及iPhone13 Pro/Pro Max松嶺青、iPhone 13/13 mini綠色，果粉粉們只要於線上預約登記並於網路門市申辦成功，即享配件購物金1,000元，還能抽iPad Pro。

遠傳表示，iPhone SE與iPhone13相同，搭載著強大的 A15 仿生晶片，可支援5G通訊，搭配4.7吋Retina HD顯示器小巧方便單手操控，廣受果粉喜愛的Touch ID功能也再度現身，此次共推出午夜色、星光色、紅色三種顏色，儲存容量則有64GB、128GB、256GB三種選項可供果粉們選擇；外觀延續深受果粉喜愛的設計，玻璃材質堅固耐用，入手價最低只要1萬3,900元。

另外，本次蘋果新品發表讓果粉們更加驚艷不已的，就是iPhone13系列驚喜新色亮相，iPhone13 Pro/Pro Max的松嶺青色讓人愛不釋手，iPhone 13/13 mini亦推出綠色新機。

遠傳說，即日起開始開放線上預約登記，只要預約登記並申辦成功即贈配件購物金1,000元，此外，遠傳還加碼抽iPad Pro。申辦「行動裝置險」預繳方案即享遠傳幣回饋，最高600遠傳幣直接送，讓果粉使用新機最安心，用戶使用friDay聯名卡購機，最高可再享3%+1%回饋，遠傳老客戶續約成功立即免付萬元的預繳費。