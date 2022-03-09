iPhone 「SE」縮寫代表什麼？內行曝正解

▲全新iPhone SE 3。（圖／取自蘋果）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果在台灣時間9日凌晨舉辦春季發表會，其中最受矚目的新品莫過於最便宜5G iPhone SE3，台灣售價1萬3900元，本週五開放預購，3月18日同步全球首波開賣。就有網友看完發表會後發文提出疑問，iPhone SE系列手機當中「SE」代表著什麼意思，沒想到卻引來網友一陣熱議以及搞笑的歪樓回答。



iPhone SE系列手機首次發行於2016年3月31日，如今已經出到第3代，對於平價版iPhone的命名方式，原PO在 PTT 八卦板 以「哀鳳SE的SE是什麼的縮寫」為題發文表示，iPhone 後綴「SE」的命名方式已經行之有年，可是「SE」這個縮寫到底代表著什麼意思始終不解。

對此，大批網友見狀就開始歪樓回答道，「small edition」、「Sony Ericsson」、「simple edition」、「so expensive」、「sih jhong edition死忠版」、「Super Exciting」。

據本站報導《iPhone 「SE」是什麼意思？ 命名原因曝光》指出，蘋果全球行銷資深副總裁Phil Schiller四年前在推出第一代iPhone SE時就曾解答，「SE」的意思就是「Special Edition（特殊版本）」。