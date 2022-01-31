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考生注意！醫事人員國考2月登場　考選部高規格防疫

▲▼國考,國家考試（圖／記者劉維榛攝）

▲考試院國家考場。（圖／記者劉維榛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，考選部表示，配合中央流行疫情指揮中心強化疫苗接種政策及疫情警戒防疫措施，2月即將舉行的兩項醫事人員考試，各項防疫措施均維持高規格辦理，請應考人注意配合，並留意後續因應疫情發展之可能調整措施。

考選部訂於2月12日至14日舉行「111年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試」，以及在2月19日至20日舉行「111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試」。

考選部表示，因應疫情趨勢，上述兩項考試有關應變事宜及防疫措施，已經事前妥善規劃各試區學校應考人的分流機制。

考選部指出，「111年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試」採電腦化測驗，在台北、台中、台南、高雄及花蓮五考區分3天舉行。

考選部說明，為降低試場風險，每個試場應考人數調整至試場容量得64%左右；另外，自主健康管理中得外出應考人之備用試場，每試場安排5人以下為原則，應至少保持2公尺以上距離

考選部再指，「111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試」採紙筆測驗，分2天舉行，設台北、台中、高雄3考區，依各考區應考人數分設8試區。

考選部說明，為降低各試場人數，每個試場應考人數調降，加上本考試約2成缺考，實際上每試場容量約65%左右，以分散降低各試區人流及每個試場容納人數。

考選部說，涉及應考人的防疫重點，還包括限制參與考試規定，陪考限制，名單勾稽比對；設置防疫或感控醫師；人員進入試區管控，所有人員全程佩戴口罩設置防疫備用試場，分艙分流。

另外，還有試務處提供個人於試場內用餐隔板；保持社交距離，疏散離場人流、試區環境清潔消毒，以及防疫宣導等。

考選部強調，為落實指揮中心的疫苗接種政策，擔任國家考試試務工作人員均已完整接種2劑疫苗，籲請應考人基於健康安全考量，儘量完成2劑疫苗或第3劑疫苗追加劑的接種，以及配合各項防疫措施，共同做好防疫工作，未來防疫措施亦也將視疫情變化，隨時進行滾動式檢討修正。

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