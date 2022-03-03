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全聯全店衛生紙5折起！門市咖啡買1送1、線上美妝品滿千88折

▲▼全聯婦女節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯迎接婦女節，祭出OFF COFFEE 買1送1、阪急麵包任4個特價100元優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接3月8日國際婦女節到來，全聯PXGo!線上購自3/5至3/8推出4天限定「女王的英雄盛典」系列活動，除了消費滿千送千點，預購美妝及保養品還有滿千打88折超殺優惠。而實體門市除了有OFF COFFEE 咖啡同品項「買1送1」，3/11起更推出「衛生紙小學堂」，全店衛生紙類商品最低5折起，買6串再現折100元！

「PXGo!全聯線上購」自3/5~3/8，推出4天限定「女王的英雄盛典」系列活動，期間使用PX Pay支付購買全站商品，單筆累計消費每滿1000元以上，即可獲得1000福利點數回饋。而3/11~4/14期間，還推出女王日轉樂透，有機會獲得1萬福利點和1028彩妝優惠券，另玩5次再加碼抽義大利SMEG家電。

而為了犒賞為生活與家庭打拼的女性，3/10前於「PXGo!預購館」購買美妝商品，單筆消費滿千元領券現折88折，特別推薦「雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華100ml」原價8,550元，折扣優惠後特價3,511元；「SK-II 肌活能量活膚霜100g（限量加大版）」 原價5,800元，折扣優惠後特價3,519元。

其中「小時達」在3/10前輸入專屬券號【PINK120】，單筆消費滿千元還能現折120元，消費更可享女王專屬加價購，38元即可帶回原價89元的蘇菲超熟睡褲，讓消費者在家也能輕鬆買享優惠，最快40分鐘送到家。

在「分批取」購買OFF COFFEE，同品項享有「買30送15」優惠，換算下來冰/熱美式可省375元，冰/熱拿鐵則可省下525元。

▲▼全聯婦女節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯實體門市自3/11~3/24推出「衛生紙小學堂」優惠活動，全店衛生紙最低5折起。（圖／業者提供）

而實體門市部分，全聯自3/11~3/24推出「衛生紙小學堂」優惠活動，全店衛生紙/廚紙/面紙/濕式衛生紙最低5折起，任買6串再現折100元（單筆可累折）；線上部分同享好康，活動期間至PXGO!選購滿6串加贈1,000福利點，等同於現金100元。

全聯實體門市在3/5~3/8也推出OFF COFFEE同品項「買1送1」、阪急麵包全品項任4個特價100元優惠！

▲▼全聯婦女節優惠。（圖／業者提供）

▲歡慶婦女節，全聯推出OFF COFFEE、阪急麵包優惠。（圖／業者提供）

另外，美廉社為了關心家暴議題，精選各特色品牌商品推出「點點蒐集分享愛」公益活動，透過滿額集點方式，將點數轉化成公益捐款，贈與公益團體「現代婦女基金會」，即日起至4/5止，凡至全台美廉社任一門市消費，每消費100元集1點，集滿10點即可以低於市場的優惠價格選購精選商品。像是光泉茉莉蜜茶24瓶只要99元、Godiva巧克力8條入任2盒只要179元、哈根達斯冰淇淋買1送1等，讓生活中平凡的消費行為，舉手之勞成為受暴人的穩定力量。

▲美廉社精選各特色品牌商品，推出「點點蒐集分享愛」公益活動。（圖／業者提供）

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

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