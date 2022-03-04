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過期昆布貼新標！鋪貨全聯+惠康吞下肚　黑心夫妻海撈2億下場曝

▲▼ 過期海帶。（圖／翻攝自大西南貿易公司）

▲大西南貿易公司王姓負責人與曾姓妻子，從日本進口乾海帶，竟無良延長有效賞味期，導致連鎖通路不知情購入在轉售給消費者。（圖／翻攝自大西南貿易公司）

記者黃宥寧／台北報導

太黑！北市衛生局前往惠康公司東光分公司抽驗，意外發現「魔味特厚昆布」包裝袋上同時印有2個有效期限，察覺有異，並會同北市調查處前往稽查，向上追發現貨源來自王姓業者與曾姓妻子經營的大西南貿易公司、魔味公司，士林地檢署認王、曾指示不知情員工將過期海帶竄改，全聯、惠康（頂好）因此陷入錯誤銷售給消費者，依詐欺取財等罪將2人起訴。

45歲的王男負責位在大同區大西南貿易公司，48歲曾姓妻子則負責魔味公司，但2人從2017年12月24日從日本北海道漁連光北株式會社進口LAMINARIA SEAWEED DRIED乾海帶，明知該批海帶有效期限為2020年12月31日，卻指示不知情的張姓員工原本有效期延長至2021年6月20日，並製造新標籤重新貼上，再販售給惠康公司（頂好）及全聯公司等通路廠商。

北市政府衛生局人員在2018年11月8日，前往惠康公司東光分公司抽驗，扣得魔味特厚昆布2包，發現包裝袋上同時打印有效期限「109年11月20日、110年6月20日」發覺有異，隔日立刻會同台北市調處人員前往大西南公司及冷藏庫稽查，並查扣1040包（98.4公斤）魔味特厚昆布。

偵查時，王男承認進口該批乾海帶有指示員工進行分裝，並授權員工依照多年經驗及個別食品態樣決定保存期限；其妻則矢口否認有指示員工偽造有效期限。

▲儲蓄,存錢,記帳,。（圖／pexels）

▲王姓廠商與曾姓妻子，將進口乾海帶重新製造有效期限，銷售給連鎖通路。（圖／pexels）

大西南王姓前業務則證述，因交給賣場會有有效期限問題，家樂福要到期前3分之1效期、全聯要3分之2效期才能進入統倉，若有效期限不足，得更改到可交貨的效期，當過期海帶被公司回收後，海帶狀況良好就會重新包裝並變更延長有限期限出售；更加碼爆料，公司並無烘乾設備，只有除濕機，若海帶太軟獲太濕無法包裝時，就會放在地下室除溼將海帶用乾。

張姓女員工則搓破老闆謊言並稱，出貨給惠康公司、全聯公司的乾海帶包裝上有效期限都是由老闆決定。

諷刺的是，大西南在官網上更標榜以「安心」為宗旨，「誠信」為原則，不斷引進優質商品、改進服務品質；今後仍將本著初衷，傾聽市場需求，豈料卻黑心經營。

檢察官根據前員工證述、進口報單、惠康、全聯銷退明細等，認王、曾夫妻在2018年1月至11月賣出的乾海帶數量多達200多萬箱粗估犯罪所得高達2億多元，依業務上登載不實文書、明知虛偽標記商品而販賣罪嫌、詐欺取財等罪，共同正犯，建請法院從一重論處，並沒收詐欺獲取的犯罪所得。

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