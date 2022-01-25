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竹市府攜手愛心店家　「呷熊飽」餐券助弱勢家庭溫飽過年

▲市300多家愛心商家，與市府一起推動「呷熊飽」餐食補助計畫。（圖／新竹市政府提供）

▲市300多家愛心商家，與市府一起推動「呷熊飽」餐食補助計畫。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

春節暖心又暖胃，新竹市長林智堅今表示，感謝竹市300多家愛心商家，與市府一起推動「呷熊飽」餐食補助計畫，讓弱勢家庭愛心餐不因春節中斷。今年愛心商家之一禾日香滷肉飯考量疫情衝擊許多人家，他們自春節連假起（春節僅有除夕晚、初二晚公休），每日午、晚各提供50份愛心待用餐，供有需求民眾使用。市府也號召更多愛心商家一同加入，成為弱勢家庭最溫暖的後盾。

為照顧本市弱勢家庭孩子的餐食，社會處說明，市府持續推動「呷熊飽」餐食補助及「愛心福利社」2個福利服務，尤其是寒假或年節期間，當弱勢家庭有餐食需求時，社工員評估後將核發每張80元的「呷熊飽」餐券，民眾可到四大超商、合作的早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等超過300家商家兌換餐食。有意願的店家電洽社會處（03-5352653），與市府一起成為弱勢家庭最溫暖的後盾。

林智堅表示，春節將至，市府也助弱勢家庭一起溫馨好過年，市府自105年以餐食補助計畫，在放假期間，持續以不同形式持續提供弱勢家庭餐食，讓弱勢家庭們免擔心學童放假衍生出的餐費等。感謝新竹市多家知名小吃一起響應，不僅禾日香滷肉飯老闆鄭明枝將在春節期間提供待用餐，傻瓜肉粽則以優惠折扣方式，讓弱勢家庭、學童們享用美味餐點。

禾日香滷肉飯老闆鄭明枝說，「社會需要幫忙的人很多，他們盡一份心力，盼照亮社會黑暗的角落」，他們自去(110)年加入「呷熊飽」餐食補助計畫，希望可以號召愛心店家一同響應。今年他們想疫情衝擊經濟，失業人多，他們將從春節連假起至元宵節後（1月29日至2月16日），除了公休日外，每日推出「愛心待用餐」，午、晚餐各提供50份，供有需要的民眾領取。

社會處表示，林小姐是一位單親媽媽，平日以政府補助扶養三名小孩，春節期間公托停止上課，林小姐正苦惱寒假期間餐食費用增加，正好社會處楊社工員來電關懷，並提供餐食券。林小姐日前帶著孩子到合作商家禾日香滷肉飯用餐，林小姐開心的說：「正好孩子喜歡滷肉飯與貢丸湯！謝謝市府社工員與老闆的幫忙，讓孩子寒假也可以飽食一頓！」。

此外，市府在衛福大樓八樓設立「愛心福利社」，收集各界的愛心物資，由社工員評估弱勢家庭需求後，及時提供愛心福利包或愛心福利卡，讓民眾依自身需求兌換所需民生物資，「呷熊飽」餐食補助及「愛心福利社」110年共計服務了8,185人次。

社會處呼籲，若發現有學童三餐不繼或生活困難或家中出現變故，請通報市府社會處，將由社工員評估並媒合相關資源，如提供餐食券、物資、福利諮詢與申請等協助，除能減輕經濟負擔外，更讓弱勢家庭能在遭遇急難事件時維持基本生活保障，通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5352653、5352657。

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