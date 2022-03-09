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迷你版超療癒！「Pocky巧克力棒一卡通」賣場就有　全台限量600個

▲▼Pocky變身3D一卡通。（圖／業者提供）

▲Pocky巧克力棒變身3D一卡通了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

想要的快+1！說到經典零食之一，肯定有至今已出過上百種口味的「Pocky巧克力棒」，無論是經典巧克力、還是抹茶、草莓等通通超受歡迎，而這次Pocky巧克力棒變身成3D版一卡通，縮小版的經典盒裝Pocky可愛破表，即日起於指定賣場限量開賣，全台只有600組。

▲▼Pocky變身3D一卡通。（圖／業者提供）

▲縮小版Pocky超療癒。

「格力高Pocky3D造型一卡通組」開賣了，這次把Pocky巧克力棒變身3D迷你一卡通，經典巧克力口味的Pocky縮小後簡直療癒到不行，超級欠收，組合包裡頭內含Pocky巧克力+牛奶餅乾巧克力各1盒，以及Pocky3D造型一卡通1個，全台限量600組，即日起於愛買正式開賣。

▲▼豆卡悠遊卡、抱枕組合包。（圖／業者提供）

▲超可愛人氣貼圖豆卡變身悠遊卡了。

另，超可愛人氣貼圖「豆卡」也驚喜變身悠遊卡了，選中裡頭最可愛的八寶、茶包製成大頭造型的立體悠遊卡，可愛模樣搭配逗趣表情，讓人瞬間秒融化，組合包內含1個抱枕毛毯及1個悠遊卡，全台限量5000組，只在家樂福買得到，造型隨機出貨、不挑款。

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