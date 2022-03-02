囤一波！賣場「泡麵大賞」限時開跑了　百款泡麵下殺8折還送現金券

▲賣場網羅超過400款泡麵最低下殺8折起。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

疫情期間宅在家，各種異國零嘴、泡麵肯定是最佳盟友之一，尤其是宵夜時段來碗熱騰騰的泡麵簡直超滿足，近日就有賣場強勢打造「泡麵大賞」活動，網羅超過400款泡麵，無論是素食口味還是加了豪華海陸配料的通通一次滿足，且最低下殺8折起，消費滿額還送現金折價券，即日起至3月8日限時開跑。

▲素食、異國、奢華系泡麵通通一次吃。

家樂福「泡麵大賞」開跑了，今年特意以奢華系、蔬食系、韓國系網羅超過400項泡麵商品，其中，特別引進了20款全新素食泡麵，像是淨斯素食香積麵系列，隨緣素食泡麵系列、維力素飄香系列等，還有來自馬來西亞的MAMEE純素食麵，大瑪韓式辣激素食麵等，提供超豐富選擇，除外還有台人最愛韓國泡麵「農心辛拉麵」也推出最新「辛炒麵」，直接把辛拉麵變身無湯版炒麵，還加入辛字魚板、香菇、蔬菜提味，肯定要嚐鮮。

而奢華系泡麵則推薦選用干貝、金華火腿以及老母雞熬製湯底的「老媽拌麵干貝花雕雞拉麵」；曾入選快煮麵第2名的「阿舍老饕半筋半肉牛肉麵」，這2款皆採限量販售，干貝花雕雞拉麵全台限量700盒，老饕半筋半肉牛肉麵限量1000盒、售完為止。家樂福「泡麵大賞」即日起至3月8日登場，除最低下殺8折優惠外，單筆消費滿299元加碼再送20元現金折價券。

▲愛買至3月8日前則推「抗漲省荷包」活動。

另，愛買至3月8日前則有「抗漲省荷包」活動，推出600款民生用品下殺最低39折起，其中，有超過200款商品享買1送1、第2件5折，包括白米、咖啡豆等都有買1送1，還有逾20款衛生紙、廚房紙巾最低6折起，像是愛買自有品牌抽取式衛生紙24包限定安心價只要169元，平均單包僅7元，買到就是省到。

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