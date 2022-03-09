香港確診數連日下降　港大團隊推算：4月底可降至千例以下

▲香港醫院爆滿，病患只能躺在戶外。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港新增確診數連兩日下降至2萬多例，香港衛生防護中心表示，從近期數字來看，疫情似乎有回穩跡象。另外，香港大學醫學院的研究團隊也推算，香港本波疫情已於3月4日達到頂峰，預計4月底每日的確診數字將能將至千例以下，5月中將持續穩定在兩位數。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，確診數字並無進一步爆發上升，由約一星期前的每日5萬多例，跌至3萬多例，至近日的2萬多例，可能是民眾配合，加上政府的社交距離措施，令疫情有有回穩跡象，但仍要繼續觀察。

歐家榮提到，因民眾過去一星期開始普遍用快速檢測，所以推出呈報平台後，快速檢測確診都納入監測系統，才知道社區中有多少個案，相信再觀察多一至兩星期，疫情走勢才會較為明朗。

香港大學醫學院的研究團隊也推算，本波疫情在3月4日已達頂峰，預計於4月23日起每日確診數字將首次降至1千以下，5月中旬將持續穩定在兩位數，本波疫情總感染人數為430萬人，總死亡人數為5008人。

研究團隊指出，由於病毒已經在社區中廣泛擴散，現階段當務之急是減低重症和死亡，建議要大規模增加或改造醫院病床，接收新冠患者，及早在高風險的病人中廣泛應用新型口服抗病毒藥物，快速提升安老院舍中長者的疫苗接種率，以及考慮進一步收緊社交距離措施。