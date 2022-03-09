同事上班嘿咻！他親睹「一高一矮猛晃」尬做1舉動　網狂讚：爽啦

▲小情侶在浴室裡嘿咻。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「撞見同事在工作場所恩愛，你會怎麼做？」一名男網友發文表示，他是某飯店的職員，而同事中剛好有對情侶，日前因為某間房的客人已經快要來了，所以他便前去情侶正在整理的房間要提醒，怎料，卻意外撞見「一高一矮的黑影」在晃動，讓他尷尬的塞了一張字條就走。貼文曝光後，吸引廣大網友討論。

這名網友在Dcard上，以「同事在公司嘿咻」為題發文，提到他在某飯店工作，原則上客人只要退房，他們便會開始整理，而整理的同時，通常不會將門關上。雖然房間大多都是一人整理即可，不過同事中有對情侶總黏在一起，因此兩人往往都是一起整理房間，而主管也默許。

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日前中午左右，小情侶去整理房間，門也開著，但是原PO望過去卻沒看到人影。當時因為客人再15分鐘就要入住了，所以他便走進去確認房間，而令他震驚的是，浴室的燈是開著的，從玻璃門外看過去，竟有「一高一矮的黑影」在晃動，而裡頭傳出的聲音，讓他確定就是小情侶。

▲原PO敲了敲門後，浴室頓時「靜音」。（示意圖／記者劉維榛攝）

由於時間緊迫，原PO只好趕緊寫字條提醒，並敲了敲門便跑出去，而敲門的同時，浴室頓時「靜音」。他坦言自己會這麼做，是因為如果房間未在時間內整理好，被客訴就是全體員工受罰，所以同事們一定要互相督促。

事後，原PO也透露自己在字條上寫的內容。他先是道歉打擾兩位，接著說因為客人快要來了，所以好心提醒，請趕緊整理好房間，不要連累其他人，要恩愛請回家再繼續。

貼文曝光後，吸引網友熱烈回應，「爽啦！好想看他們的表情」、「你也太好心了吧」、「你應該跳進去喊Play one嚇他們」、「感覺房間無法打掃乾淨欸，噁噁的」、「時間管理大師」。不過也有人質疑，「你說趕時間，還有閒情逸致找到紙條寫那麼多字喔」、「時間緊迫還有時間寫這麼多廢話」。

該則貼文也被轉貼至Dcard粉專上，小編詢問「撞見同事在工作場合恩愛，你會怎麼做？」留言串出意外釣出聞氫哥幽默回應，「問他能不能加入！」掀起熱議。